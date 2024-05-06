Hamas ateşkes önerisini kabul etti

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen önerisi Hamas tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın öneriyi Türkiye'nin telkini ile kabul ettiğini ifade etti.

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas örgütü, Mısır ve Katar'ın Gazze Savaşı'nda ateşkes sağlanmasına yönelik önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, örgütün siyasi lideri İsmail Haniye'nin, arabulucu ülkelere önerinin kabul edildiğini bildirdiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Erdoğan: Bizim telkinlerimizle...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından önce İsmail Haniye bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktararak, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafı ise ateşkes teklifine henüz sıcak bakmıyor. İsmini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği teklifin, Mısır tarafından hazırlanan önerinin zayıflatılmış bir hali olduğunu ve bunun İsrail tarafından onaylanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

AFP / ET,AÜ

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