Hamas AB'nin terör örgütleri listesinden çıkmıyor

Hamas'ın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinden çıkarılmak için yaptığı başvuru reddedildi. Avrupa Birliği'ne bağlı Genel Mahkeme tarafından alınan kararda Hamas'ın sunduğu argümanların kabul edilmediği belirtildi. Lüksemburg'daki mahkemenin kararı çerçevesinde Hamas'ın Avrupa'daki malvarlığına yönelik daha önce alınan dondurma kararı sürecek.

Hamas, AB'nin terör örgütleri listesine alınması kararının delille gerekçelendirilmediği için iptalini istemişti. Örgüt, Hamas'ın malvarlığının dondurulmasının da mülkiyet hakkının ihlali olduğunu savunmuştu. Kendisini "Filistin'de seçimleri kazanmış meşru bir siyasi hareket" olarak tanımlayan Hamas, mahkemeye yaptığı başvuruda Filistin yönetiminin ana unsurlarından birini oluşturduğunu bu nedenle terörist örgüt olarak kategorize edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Hamas lideri İsmail Haniye

Kararın gerekçesi

Adalet Divanı'nından sonra AB'nin ikinci en yetkili mahkemesi olan Genel Mahkeme ise kararına gerekçe olarak 2015 yılında revize edilen terör listesini gösterdi. Hamas'ın isminin korunduğu listedeki gerekçelerin gözönünde bulundurarak kararın alındığı belirtildi. Mahkemenin kararında "Hamas ne bir devlet ne de bir hükümettir. Hamas başka ülkelerin içişlerine karışmama prensibinden faydalanamaz" denildi.

Hamas, 2010, 2014 ve 2017 yıllarında da mahkemeye başvurmuş, ancak Hamas'ın bu başvuruları da reddedilmişti. Avrupa Birliği ilk olarak 2001 yılında Hamas'ı terör örgütleri listesine almıştı. Bu kararın sonucu olarak Hamas'ın Avrupa'daki varlıkları dondurulmuştu. Hamas'ın kararı, Avrupa Adalet Divanı'na taşıma hakkı bulunuyor.

El Aksa İsrail'in terör listesinde

İsrail ise Gazze'den yayın yapan El Aksa televizyonunu terörist organizasyon olarak tanıma kararı aldı. Kararın İsrail'in istihbarat servisi Shin Bet'in tavsiyesi üzerine terörle mücadele yasaları çerçevesinde alındığı belirtildi. Shin Bet, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Hamas'ın teelvizyon kanalı aracılığıyla Gazze'de kendisine üye toplayama çalıştığını öne sürmüştü. Shin Bet bu kişilerin İsrail'e karşı terör eylemi düzenlemek üzere Hamas'a alındığını savunmuştu.

İsrail'in kararıyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Hamas, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana yönetimi elinde tutuyor.

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dpa,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe