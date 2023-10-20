Hamas ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı

Radikal İslamcı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarda kaçırdığı iki rehineyi serbest bıraktığını açıkladı. Örgüt açıklamayı Telegram kanalından duyurdu. Ancak serbest bırakıldıkları iddia edilen rehinelerin şu an nerede olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, iki rehinenin serbest bırakılmasının, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ABD hükümetinin Hamas hakkındaki iddialarının asılsız olduğunu göstermeye hizmet ettiği" belirtildi.

Serbest bırakıldığı bildirilen iki rehinenin ABD vatandaşı bir anne ile kızı olduğu kaydedildi.

Medyada yer alan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bazı haberlere göre rehineler Gazze'deki Kızıl Haç'a teslim edildi.

Haberlerde El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Katar'ın çabalarına yanıt olarak bir anne ve kızının 'insani nedenlerle' serbest bırakıldığı" ifade edildi.

İsrail'den doğrulama

İsrailli yetkililer iki rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, ordudan bir yetkilinin iki rehineyi Gazze Şeridi sınırında karşıladığı duyuruldu.

Radikal İslamcı Hamas 7 Ekim'de İsrail'de sivillere yönelik saldırılar düzenlemişti. İsrail'in verdiği bilgiye göre saldırılarda ve sonrasında bin 400'den fazla İsrailli öldürüldü. İsrail ordusu aralarında 20 kadar genç ve çocuğun da bulunduğu en az 203 kişinin zorla Gazze Şeridi'ne götürülerek rehin alındığını açıklamıştı. İsrail ordu kaynakları rehinelerin büyük çoğunluğunun hayatta olduğunu belirtiyor.

dpa/TY,HT

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