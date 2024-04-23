Hamas'tan tüm cephelerde gerilimi tırmandırma çağrısı

Hamas’ın silahlı kanadı tüm cephelerde gerilimi tırmandırma çağrısı yaptı. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı öven Hamas, hava sahasına giren İran İHA’larını vuran Ürdün’ün halkına da "sesinizi yükseltin" dedi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşının 200'üncü günü münasebetiyle katıldığı bir televizyon yayınında tüm cephelerde gerilimi tırmandırma çağrısı yaptı.

El Cezire televizyonu tarafından yayınlanan bir videoda İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıyı öven Ebu Ubeyde, patlayıcılı insansız hava araçları ve füzelerle yapılan doğrudan saldırıların "yeni kurallar koyduğunu, önemli denklemler yarattığını ve düşman ile destekçilerinin kafasını karıştırdığını" söyledi.

Ebu Ubeyde ayrıca "en önemli Arap cephelerinden biri" diye nitelediği Batı Şeria ve Ürdün'de gerilimin tırmandırılması çağrısında bulundu.

Ürdün halkına çağrıda bulundu

Bölgedeki iki güvenlik kaynağının 13 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İran ve İsrail arasında yer alan Ürdün, hava sahasına giren ve İsrail'e doğru giden onlarca İran insansız hava aracını vurarak düşürdü.

Ebu Ubeyde, "Ürdün halkını eylemlerini arttırmaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

Ürdün'de Filistinlilere destek için protesto gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Alaa Al Sukhni/REUTERS

Ebu Ubeyde, Hamas'ın devam eden ateşkes görüşmelerinde taleplerine bağlı kaldığını söyledi. Hamas’ın talepleri İsrail'in askeri saldırılarına son vermesi, İsrail askerlerinin Gazze'den geri çekilmesi, yerinden edilenlerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesi ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması yönünde.

Ebu Ubeyde "İşgal hükümeti, rehinelerin takası anlaşmasını ve ateşkes çabalarını engellemeye çalışıyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Katar ve Mısır’ın ateşkes için arabuluculuk yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak Sözcü ilgili tüm tarafların bu çabaların başarıya ulaşması için "ciddiyet göstermesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail 7 Ekim'den bu yana saldırıların sorumlusu Hamas’ı yok etmeye çalışıyor. Bu süreçte 34 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Rtr / SSB, EC