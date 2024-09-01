Hamas'ın elindeki rehinelerden altısının cesedine ulaşıldı

Hamas'ın elinde tutsak bulunan altı kişinin cesedi Refah yakınlarındaki bir tünelde bulundu. Söz konusu altı kişiden beşi, 7 Ekim sabahı Nova Müzik Festivali'nden kaçırılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutsak olan altı kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Ordu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, askerlerle birlikte İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e bağlı bir ekibin, cesetleri Cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında bir tünelden çıkardığı aktarıldı. Açıklamaya göre cesetlerine ulaşılan ele geçen kişilerin adları şöyle: Carmel Gat, Eden Yeruşalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino.

Altı kişiden beşinin, Hamas'ın İsrail topraklarına saldırdığı 7 Ekim 2023 sabahı, İsrail'in güneyindeki Nova Müzik Festivali'nden kaçırılan kişiler olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun açıklamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Rehinelerin ve Kayıpların Aileleri Forumu adlı İsrailli oluşum, Netanyahu hükümetine bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Forum tarafından yapılan açıklamada, "Gecikmeler, sabotajlar ve bahaneler olmasa, bugün ölüm haberini aldığımız insanlar belki de hayatta olacaklardı" ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki Hersch Goldberg-Polin

ABD Başkanı Joe Biden, cesetleri bulunan kişilerin kimlikleri henüz İsrail ordusu tarafından açıklanmadan önce, hem İsrail hem de ABD vatandaşı olan Hersh Goldberg-Polin'in de bulunanlar arasında olduğunu duyurmuştu. 23 yaşındaki Goldberg-Polin, 7 Ekim'de Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırılan 251 tutsaktan biriydi. Hamas'ın elinde hâlâ yaklaşık 100 tutsağın olduğu belirtilirken İsrail ordusu onlarca rehinenin ölmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Arşiv- Annesi ve babası ile görülen Hersh Goldberg-Polin, 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılarak tutsak edilmişti Fotoğraf: Privat

Goldberg-Polin'in ailesi kısa süre önce ABD'nin Chicago kentinde yapılan Demokratlar'ın kongresine katılmıştı. Hersh Goldberg-Polin'in annesi Rachel Goldberg burada, oğlunun durumuna dikkat çeken bir konuşma yapmış ve "Rehineler arasında sekiz ABD vatandaşı var, biri de bizim oğlumuz" demişti. Goldberg-Polin çifti geçen Perşembe günü de başka tutsak yakınları ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi sınırında bir araya gelmiş ve Rachel Goldberg buradan hoparlörle Gazze yönüne doğru seslenerek, "Hersh, annen burada. Tanrıya seni geri getirmesi için dua ediyorum. Hemen şimdi. Seni seviyorum, güçlü ol" demişti.

Netanyahu'ya suçlama

Hamas tarafından geçen Nisan ayında yayınlanan bir videoda ise Hersh Goldberg-Polin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hamas'ın elindeki tutsakları yarı yolda bırakmakla suçlamıştı. 7 Ekim'de müzik festivalinden ağır yaralı halde Gazze Şeridi'ne kaçırılan Goldberg-Polin, Nisan ayında yayınlanan videoda, üstünde kırmızı bir gömlekle bir plastik sandalye üzerinde otururken ve sol kolu dirsekten aşağısı kesilmiş halde görülüyordu. 23 yaşındaki Goldberg-Polin, söz konusu videoda "Arkadaşlarımla takılmak isterken kendimi tüm vücudumda ağır yaralarla hayatta kalma mücadelesi verirken buldum" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'ın Ekim ayındaki saldırısına karşı yaklaşık 11 ay önce Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusu, Hamas'ın duyurduğu sayılara göre şu ana dek 40 bin 600'den fazla kişiyi öldürdü.

AFP / ET,JD

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