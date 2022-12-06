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İran'ın dini lideri Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ali HamaneyFotoğraf: khamenei.ir
İnsan Haklarıİran

Hamaney: Kültürde devrime ihtiyaç var

1 saat önce

İran'ın dini lideri Hamaney, ülkede kültür alanında devrimci bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Öte yandan haftalar süren protestoların hedefindeki ahlâk polisinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

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İran, yönetimin katı muhafazakar politikalarına karşı haftalardır protesto gösterilerine sahne olurken ülkenin dini lideri Ali Hamaney'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

İran resmi medyasına yansıyan haberlere göre Kültür Konseyi toplantısında konuşan Hamaney, "kültürde devrim" çağrısı yaptı. Hamaney'in, "ülkedeki kültür sisteminin devrimci bir şekilde yeniden yapılandırılması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

İran'da muhafazakar sistemin bir numaralı ismi konumundaki Hamaney, "Ülkenin kültürel yapısında devrim gerekli. Yüksek Konsey, ülkenin farklı alanlarında kültürdeki zayıflıkları gözlemlemelidir" diye konuştu.

22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin, yeterince örtünmediği gerekçesiyle ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, haftalar sürecek protestoların fitilini ateşlemişti. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre protesto gösterilerinde 470 gösterici ve 60'ın üstünde güvenlik görevlisi öldü, 18 bin kişi tutuklandı.

Çarşaflı ahlâk polisleri genç kadınların giyimini kontrol ederken.
Çarşaflı ahlâk polisleri genç kadınların giyimini kontrol ederken.Fotoğraf: Mehr

Ahlâk polisi lağvedildi

Amini'nin ölümüyle patlak veren gösteriler, zamanla yaşam tarzına müdahale eden katı muhafazakar yönetim anlayışına yönelik protestolara dönüşmüştü. Yoğun tepkiler üzerine ahlâk polisinin lağvedildiği yönünde Başsavcılığın açıklaması Pazar günü medyaya yansımış, ancak konuyla ilgili belirsizlik oluşmuştu.

Son olarak bugün Entekhab haber sitesi, ahlâk polisinin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Haber sitesi, ahlâk polisinin bağlı olduğu "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakınma Merkezi"nin sözcüsü Ali Hanmuhammedi'nin, "Ahlâk polisinin faaliyetleri Başsavcılığın talimatıyla durdurulmuştur" açıklamasına yer verdi. Hanmuhammedi, İslami kıyafet formlarına uyumu sağlamanın diğer yolları ile ilgili kararın kısa zaman içinde verileceğini kaydetti.

rtr,dpa/BK,TY

 

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