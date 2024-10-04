Hamaney cuma hutbesi verdi: Geri adım yok

İsrail ve İran arasında doğrudan çatışma tehlikesinin arttığı bir ortamda dini lider Ali Hamaney başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camisinde cuma hutbesi verdi.

Beş yıl aradan sonra ilk kez hutbe için halkın karşısına çıkan Hamaney, "İsrail'in ömrü uzun olmayacak" diyerek tehditte bulundu.

Kendisini dinlemek üzere toplanan kalabalığa yanında bir tüfekle hitap eden Hamaney, konuşmasını Farsça yerine Arapça yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınının da İran'ın geçen günlerde İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının da "meşru" olduğunu savunan Hamaney, "Direnişten geri adım atmayacağız. Akan kan duruşunuzu zayıflatmasın" dedi.

Hamaney, İsrail'in Hizbullah ve Hamas karşısında "asla zafer kazanamayacağını" da söyledi.

Nasrallah gizlice gömüldü

Hamaney Tahran'da kalabalığa hitap ettiği sırada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Lübnan'a gitti. Erakçi'nin gün boyu İsrail'in hedefindeki ülkede temaslarda bulunması bekleniyor.

Bu arada Hizbullah, geçen hafta öldürülen liderleri Hasan Nasrallah'ın "gizlice" gömüldüğünü açıkladı. Örgütten yapılan duyuruda halka açık bir törene İsrail'in saldırmasından endişe edildiği, bu nedenle cenazenin bilinmeyen bir yere defnedildiği belirtildi. Nasrallah için "daha sonra" halka açık bir cenaze töreni yapılacağı aktarıldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Lübnanlı bir yetkili ABD'den halka açık bir cenaze törenine İsrail'in saldırmayacağına dair garanti almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

dpa,Reuters,AFP / MUK,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?