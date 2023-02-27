Haluk Levent: Ahbap olarak Kızılay'dan gıda da satın aldık

Haluk Levent Ahbap'ın Kızılay'dan çadır dışında gıda da satın aldığını açıkladı. Levent, 100 TL'nin 7 TL'sini Kızılay'dan "barbunya ve kuru fasülye" almak için harcadıklarını söyledi.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğinin Kızılay'dan 2 bin 50 çadır satın almasının yankıları sürerken Levent katıldığı bir programda Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını açıkladı.

FoxTV'de katıldığı bir programda Ahbap'ın Kızılay'dan gıda satın aldığını belirten Levent, "Kızılay en başta besin kurumudur" dedi.

Kızılay’dan para ile gıda aldınız mı yönündeki bir soru üzerine Levent, Ahbap raporlarına göre, paranın yüzde 7'sini Kızılay'dan gıda almak için harcadıklarını belirterek, "100 TL'nin 7 TL'sinde Kızılay'dan dönüşümlü şeyler var, barbunyalar, kuru fasulye filan onları aldık. Onları almışız. Tam rakam, yarın raporlarda çıkacak" ifadelerini kullandı.

Levent yayından sonra yaptığı paylaşımda gıda satın alımına dair detayları paylaştı.

Depremler sonrasında toplam 15 bin 250 adet çadır aldıklarını belirten Levent, bunların 2 bin 50'sinin Kızılay'dan, 13 bin 200 tanesinin ise başka firmalardan alındığını söyledi.

AFAD'ın da Kızılay'dan faturalı çadır aldığını belirten Levent, "Ben de almışım, Ankara Eczacılar Odası da almış" dedi.

"Devletin tamamı oradaydı gittiğimizde" diyen Levent sözlerini şöyle sürdürdü: "Elinden bir şey gelmiş gelmemiş, erken müdahale edilir o benim konum değil. Algı olarak yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Görmedim mi diyeyim. Gördüm bir şeyler yapıyorlardı."

Ahbap neden hedef alındı?

Levent Ahbap'ın neden hedef alındığına yönelik bir soruya şöyle cevap verdi: "Okyanus ötesi hesapları devlet yok Ahbap var yazmaya başladı. Bu nasıl bir kötülüktür? Biz bir derneğiz. Devletle nasıl yarıştırılabiliriz?" Haluk Levent, AFAD'ın binlerce kişiyle sahada olduğunu, Ahbap'ın ise 30-40 bir ekiple orada bulunduğunu söyledi.

"Depremde arama kişilik kurtarmalarda can kurtaran biz değiliz" şeklinde konuşan Levent, "Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet oraya yerleşti ve bizler onlarla beraber koordinasyona girdik. Hani söyleniyor ya kimse yoktu. Vardı, burada hakkaniyetli olmak lazım" dedi.

Kızılay'dan çadır alımı

Ahbap derneğinin Kızılay'dan 2 bin 50 çadır satın aldığını açıklamasının ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık çadır satışı yapan şirketin Kızılay'ın 12 ay kesintisiz çadır üretimi yapan bir iştiraki olduğunu söylemişti. İştirakin satışlardan elde ettiği geliri Kızılay'a aktardığını belirten Kınık, Ahbap'ın çadırları maaliyetine satın aldığı bilgisini paylaşmıştı. Kınık, "Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır" demişti.

Gazeteci Murat Ağırel, depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın Ahbap'a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını bildirmişti.

DW / SSB, JD