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Arka planda logosu görülen Borussia Dortmund'un futbolcusu Sebastien Haller, takımının yeni sezona hazırlık kampında - (Temmuz 2022 / Bad Ragaz, İsviçre)
Sebastien HallerFotoğraf: David Inderlied/Kirchner-Media/IMAGO
SağlıkAlmanya

Haller'in tümörü kötü huylu çıktı

5 saat önce

Borussia Dortmund, futbolcusu Haller'de tespit edilen tümörün kötü huylu olduğunu duyurdu. Açıklamayı yapan, takımın spor direktörü Kehl, Haller'in iyileşme şansının yüksek olduğunu ifade etti.

https://www.dw.com/tr/hallerin-t%C3%BCm%C3%B6r%C3%BC-k%C3%B6t%C3%BC-huylu-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-62658299

Almanya'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Fildişi Sahilleri asıllı Fransız futbolcusu Sebatien Haller'da tespit edilen testis kanserinin kötü huylu olduğu açıklandı. Sarı-siyahlı kulübün spor direktörü Sebastian Kehl, konuya ilişkin açıklamasında, 28 yaşındaki futbolcunun kemoterapi tedavisine başlanacağını ve iyileşme olasılığının şu an itibarıyla "çok iyi" göründüğünü ifade etti.

Borussia Dortmund'un Almanya Federasyon Kupası ilk tur maçında deplasmanda TSV 1860 Münih takımını 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Kehl, "Sebastien mümkün olan en iyi tedaviyi görecek. Ona ve ailesine kuvvet ve iyimserlik diliyoruz. Bu zor zamanında hep yanında olacağız" dedi.

28 yaşındaki Sebastien Haller, yıldız oyuncu Norveçli Eric Haaland'ın İngiliz ekibi Manchester City'e gitmesinin ardından, kısa süre önce Hollanda'nın Ajax Amsterdam takımından santrafor bölgesine 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Borussia Dortmund, Haller'in uzun süre takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle yeni bir golcü arayışına başladı.

 

dpa / ET,HT

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