Halle'de camiye pompalı tüfekle ateş açıldı

Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde bir camiye dün öğle saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken caminin bulunduğu İslami Kültür Merkezi'nin binasında da hasar oluşmadı. Ateşin caminin karşısındaki bir evden açıldığı öğrenildi.

Polis evin sahibi olan 55 yaşındaki şahsın sorgulandığını ve evdeki "demir pelet atan uzun namlulu silaha ve pompalı tabancaya" el konduğunu açıkladı. Şahsın siyasi suç kaydı olmadığı açıklanırken polis gözaltına alınıp alınmadığına dair bilgi vermedi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ise sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Halle polisine teşekkür eden Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, olayın 6 yıl içinde gerçekleşen üçüncü saldırı olduğunu ifade etti.

Alman polisinin yaklaşık iki yıldır Halle kentindeki camide nöbet tuttuğu belirtiliyor. Halle'de 9 Ekim 2019 tarihinde bir neonazi tarafından bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra Saksonya-Anhalt eyaletindeki tüm Yahudi ve Müslüman ibadet yerlerinde polis nöbet tutmaya başladı.

DW, dpa, KNA / EC, SSB

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