 Halk TV beş günlüğüne karartıldı | TÜRKİYE | DW | 28.09.2020

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TÜRKİYE

Halk TV beş günlüğüne karartıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye verdiği beş gün ekran karartma cezası gece yarısı başladı. Ceza, tepkilere neden oluyor.

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Halk TV'nin internet sitesinde yer alan habere göre, RTÜK’ün verdiği beş günlük yayın durdurma cezasının kesinleşmesinin ardından Halk TV ekranı bu gece yarısı 00.00’da karardı.

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV'ye, "Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz" maddesinden 5 günlük ekran karartma cezası vermişti.

Taşçı: Lisansı iptal edilebilir

Halk TV'nin kapatılması tepkilere neden oldu. BirGün gazetesine konuşan RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, "Bugün beş günlük bir ekran karartma cezası ile karşı karşıya, ama eğer yine üst kurul tarafından tekrar ceza alırsa Halk TV’nin lisansı iptal edilecek. Yayıncılık açısından böyle bir tehlike var" dedi.

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Halk TV'ye verilen cezayı eleştirdi. Babacan, Twitter'da "Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez" mesajını paylaştı.

Sosyal medyada tepki

Halk TV'nin kapatılması sosyal medyada da tepki çekti. RTÜK'ün verdiği ceza, #HalkTVSusturulamaz, #HalkTVkaratılıyor, #karartıldık" etiketleriyle eleştirildi. Bazı kullanıcıların, #karartıldık etiketiyle profil resimlerini değiştirdikleri de dikkat çekti.

Beş gün sürecek olan karartma 2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece saat 00.00’da son bulacak.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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