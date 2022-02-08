Halil Falyalı silahlı saldırı sonucunda öldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, "Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu" ileri sürdüğü Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı, akşam saatlerinde Girne Çatalköy'deki evi önünde aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Falyalı'nın Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs medyasında yer alan haberlere göre, Falyalı’ya kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün de hayatını kaybedildiği belirtildi.

Gazeteci Erk Acerer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "cinayetin profesyonelce işlendiğini" iddia etti. Acerer, "Peker arşivini ele geçirmişti" ifadelerini kullandı.

Eski gazeteci TİP Milletvekili Ahmet Şık da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Falyalı'nın Sedat Peker iddialarıyla gündeme geldiğini hatırlattı.

Halil Falyalı kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınladığı yedinci videosunda, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'yı hedef almış, "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" demişti. Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan Falyalı Ada'daki birçok kumarhanenin sahibi.

"Darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma" iddialarıyla aranan Halil Falyalı, 15 Ekim 2021'de Kuzey Kıbrıs'ta Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.

Sedat Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur ise 19 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri sürülen "kasetlerin" ellerine geçtiğini söylemişti. Olur, "Üç sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikâye devam ediyor" diye yazmıştı. Falyalı'nın polise teslim olmasının hemen ardından dönemin Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya özel bir video sızdırılmıştı.

Halil Falyalı, davayı yürüten savcının davayı geri çektiğini açıklamasıyla geçen yılın Aralık ayında serbest kalmıştı.

DW/BÖ,EC

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