Hakan Atilla Borsa İstanbul’dan istifa etti

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Hakan Atilla, Ekim 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa etti.

BİST bugün yayımladığı açıklama ile Atilla'nın kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve bu isteğinin de bugünkü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca istifa kararının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildiği belirtildi.

İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olma suçundan ABD'de yargılanarak mahkûm edilen, 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da BİST genel müdürlüğü görevine atanmıştı.

Hakan Atilla'nın istifa etmeye hazırlandığı yönündeki haberler ise Türk basınında ilk olarak ocak ayında yer aldı. Atilla ise Odatv'ye yaptığı açıklamada, "iddialara cevap vermek anlamlı değil” değerlendirmesini yapmış, izne ayrıldığını söylemekle yetinmişti. Geçen hafta yeniden ekonomi kulislerini hareketlendiren istifa iddiaları bugün yapılan resmî açıklama ile doğrulanmış oldu.

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla, 2017 yılının Mart ayında iş seyahati gerçekleştirdiği ABD'de, İran'a yönelik yaptırımları ihlâl etme suçlamasıyla FBI tarafından önce gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanarak yargılanmıştı. Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına mahkûm edilen, hapiste bulunduğu süre cezasından düşülen Hakan Atilla, 28 ay hapis yattıktan sonra, 24 Temmuz 2019’da Türkiye’ye dönmüştü.

Berat Albayrak karşılamıştı

Hakan Atilla'yı İstanbul havalimanında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamış, “Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi… Allah Hakan kardeşimizden, eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun” açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra, Hakan Atilla, Ekim 2019'da BİST genel müdürlüğü görevine atanmıştı. Bu atama yine Albayrak tarafından Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurulmuştu. Albayrak, bu paylaşımında, "Haksız bir mahkûmiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer vermişti.

Berat Albayrak hazine ve maliye bakanlığı görevinden geçen kasım ayında ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevinden almış, bunu Berat Albayrak’ın siyasi depreme yol açan istifası izlemişti. Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve soru işaretlerine yol açan istifası, İletişim Başkanlığı'nın bir hayli geciken açıklamasında yapılan "görevden af talebi kabul edildi” vurgusuyla doğrulanmıştı.

Ekonomi yönetiminde birbirini izleyen istifa ve atamalar hem siyaset hem ekonomi dünyasında geniş yankı buluyor. Hakan Atilla'nın istifasının, Ankara'nın ağır cezalarla sonuçlanmasından endişe ettiği ABD’deki Halkbank davası öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ayrıca uluslararası basında Erdoğan'ın, Ocak ayında görevine başlamasına rağmen halen kendisini aramayan Joe Biden Yönetimi ile arasını düzeltmek için adımlar attığı yorumları yapılıyor.

DW, AFP/ DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe