 Hakan Atilla BIST Genel Müdürü oluyor | TÜRKİYE | DW | 21.10.2019

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TÜRKİYE

Hakan Atilla BIST Genel Müdürü oluyor

ABD’de 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen yaz İstanbul’a dönen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Borsa İstanbul genel müdürü oluyor. Haberi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu.

Hakan Atilla (solda) - 24.07.2019

Hakan Atilla (solda) - 24.07.2019

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü (BIST) olarak göreve başlayacağı açıklandı. Atilla’nın yeni görevini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Atilla, 19 Mart 2016 tarihinde tutuklanan Rısa Sarraf ile birlikte ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu. Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Hakan Atilla ise Sarraf'ın tanık konumuna geçmesiyle davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 

Atilla, davada aralarında ABD ve ABD Maliye Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurmanın da bulunduğu altı suçlamadan beşinden suçlu bulunarak 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halkbank eski genel müdür yardımcısı, Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde cezasını tamamladıktan sonra 19 Temmuz tarihinde tahliye edilmişti. 

Albayrak tarafından karşılanmıştı

24 Temmuz’da İstanbul’a gelen Atilla’yı havalimanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Atilla ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve Atilla ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedilmişti.

DW / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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