Haiti'de kaos: Ülkesine dönemeyen Başbakan istifa etti

Silahlı çetelerin başkentte kontrolü ele geçirdiği Haiti'de geçici Başbakan Ariel Henry istifasını açıkladı. Ülke dışında bulunan Henry, istifasını talep eden silahlı çetelerin başkent Port-au-Prince'ın geniş kesimlerini ve havaalanını ele geçirmesi nedeniyle ülkesine dönememişti.

Henry gece saatlerinde yayınladığı video mesajında Haiti'nin barış ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek kurulacak yedi üyeli Başkanlık Konseyinin seçimlere kadarki geçiş dönemini yöneteceğini ve yeni bir geçici Başbakan atayacağını bildirdi. Henry, bu süreç tamamlanınca görevi bırakacağını açıkladı.

Ülkede 2021 yılı Temmuz ayında Devlet Başkanı Jovenel Moise'e düzenlenen suikastsonrasında güvenlik durumu giderek kötüleşti. Moise, ölümünden 36 saat önce Henry'yi başbakanlık görevine atamış, ancak Henry suikastten iki hafta sonra geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.

Sürekli ertelenen seçimler

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu yoksul ülkede şu an seçilmiş bir Devlet Başkanı da parlamento da bulunmuyor. 74 yaşındaki Henry, planlanan seçimleri güvenlik gerekçesiyle defalarca ertelemişti. Ülkede kaos Şubat ayı sonundan itibaren tırmanmış, ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkenin en güçlü iki çetesi güç birliği yaparak Henry'nin istifasını talep etmiş, aksi takdirde ülkede iç savaş çıkacağı tehdidinde bulunmuştu.

Fotoğraf: Odelyn Joseph/AP Photo/picture alliance

Çeteler ülkenin büyük bölümünü şiddet ve suç olaylarıyla felce uğratmış, hapishaneleri basarak 4 bin 500 tutukluyu salıvermiş, karakol ve havaalanlarına saldırılar düzenlemişti. Bir haftayı aşkın bir süredir ülkeye havayoluyla giriş-çıkışlar yapılamıyor. BM tahminlerine göre silahlı suç çeteleri başkent Port-au-Prince'ın yüzde 80'inde kontrolü elinde bulunduruyor.

ABD'den 133 milyon dolarlık yardım

Henry'nin görevde kalmasının arkasındaki güç olarak görülen ABD de, artan baskı üzerine Başbakandan seçim sürecini hızlandırmasını talep etmişti. Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Jamaika'nın başkenti Kingston'daki Karayipler Topluluğu toplantısına katılmış, Haitililer için durumun sürdürülebilir olmadığı mesajı vermişti.

Kingston'daki toplantıda Blinken ayrıca Haiti'ye 133 milyon dolarlık maddi destek sözü verdi. Bu miktarın 100 milyon dolarlık bölümünün insanî yardımlar için öngörüldüğü bildirildi.

Henry'nin istifa açıklamasından önce Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Blinken'ın kendisine ABD'nin denizaşırı toprağı olan Porto Riko'da kalmaya devam edebileceği güvencesi verdiği belirtiliyor.

dpa/ BK,HT

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