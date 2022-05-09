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Fotoğraf: Rodrigo Abd/AP/picture alliance
SuçHaiti

Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

34 dakika önce

Haiti'de 8 Türk vatandaşının çeteler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Ülkede son zamanlarda fidye karşılığında rehin alma olaylarında artış görülüyor.

https://www.dw.com/tr/haitide-8-t%C3%BCrk-vatanda%C5%9F%C4%B1-ka%C3%A7%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-61739133

Haiti'de 8 Türk vatandaşının kaçırıldığı bildirildi. AFP'ye konuşan Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu Hugues Josué, pazartesi sabahı Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'a doğru hareket eden otobüsün bir çete tarafından durdurulduğunu ve otobüsteki 8 Türk vatandaşının kaçırıldığını söyledi. Fahri Konsolos Josué, kaçırılanların din eğitimi ve dil kursları alanında faaliyet gösteren Ashape adlı bir yardım kuruluşuna mensup oldukları bilgisini paylaştı. Josue, rehinelerin kaçırıldıktan sonra çalıştıkları yardım kuruluşuna durumlarıyla ilgili bilgi vermeyi başardıklarını kaydetti.

Haiti'de çeteler son zamanlarda fidye karşılığında insanları kaçırıyorlar. Geçtiğimiz Ekim ayında Port-au-Prince yakınlarında Amerikalı ve Kanadalı 12 misyoner ile 5 misyoner çocuğu  kaçırılmıştı.

Kaçıran çete 17 milyon dolar fidye talebinde bulunmuş, fidyenin ödenmemesi durumunda rehinelerin öldürüleceğini açıklamıştı. Son 12 rehinenin serbest kalması 2 ay sürmüştü.

AFP/TY,BK

 

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