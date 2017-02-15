Haiti polisi: Suikasta 28 kişinin dahli var

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikaste en az 28 kişinin dahlinin olduğu açıklandı.

Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles dün yaptığı açıklamada, Haiti kökenli 15 Kolombiya ve 2 ABD vatandaşını gözaltına aldıklarını söyledi. Charles üç Kolombiyalı'nın öldürüldüğünü ve sekizini de yakalamak üzere çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Haiti polisi zanlıların elleri arkadan kelepçeli yerde otururken görüldüğü görüntüler paylaştı. El konulan otomatik silahlar, palalar, çekiçler, Kolombiya pasaportları ve cep telefonları da sergilendi.

6 Kolombiyalı eski ordu mensubu

Kolombiya hükmetinin verdiği bilgilere göre 6 Kolombiya vatandaşı eski ordu mensubu. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano polis ve orduya Haiti makamlarıyla işbirliği yapmaları talimatı verdiklerini duyurdu.

Haiti'nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond saldırganların iyi eğitimli ve ağır silahlı paralı savaşçılar olduğunu ve kendilerini ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) mensupları olarak tanıttıklarını söyledi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ve eşi Martine

Eşinin hayati tehlikesi bulunmuyor

53 yaşındaki Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, Çarşamba gecesi Port-au-Prince'teki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan eşi Martine tedavi amacıyla ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Martine Moise'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

La Nouvelliste gazetesinin haberine göre öldürülen devlet başkanının bedeninde 12 kurşun deliği tespit edildi.

Polis Çarşamba günü dört saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, saldırıda kullanılan silah ve mühimmata el konulduğunu duyurmuştu.

Claude Joseph

Siyasi iktidar boşluğu yarattı

Suikastın hangi amaçlarla düzenlendiği henüz bilinmiyor. Siyasi istikrarsızlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Karayip ülkesinde suikast, bir iktidar boşluğu yarattı.

Haiti'de Ekim 2019'da düzenlenmesi hedeflenen parlamento seçimleri Moise'ye karşı şiddetli protesto gösterileri nedeniyle iptal edilmişti. Ülke Ocak 2020'den beri işleyen bir parlamentodan mahrum kalmıştı. O dönemden beri Moise ülkeyi kararnamelerle yönetiyordu.

Moise Pazartesi günü Ariel Henry'yi geçici başbakan olarak atamıştı. Nisan ayından bu yana Haiti'de geçici başbakanlık görevinde Claude Joseph bulunuyordu ancak parlamento olmadığı için anayasa uyarınca bu durum resmileşmiyordu. Henry, Le Nouvelliste gazetesine yaptığı açıklamada Joseph'in başbakanlık görevini sürdürmesinin meşru olmadığını söyledi.

2017 yılından beri Haiti'de devlet başkanlığı görevinde olan Moise hakkında yolsuzluk, şiddet çeteleriyle ilişkiler ve otokratik yönetim suçlamalarıyla eleştiriliyordu.

dpa / EC, HS

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