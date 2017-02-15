Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Başbakan Claude Joseph, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Moise'nin özel konutunda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece yarısı vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Joseph, "insanlık dışı ve barbar bir eylem" olarak tanımladığı saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığını ve hastanede tedavi altında tutulduğunu söyledi.

Karayip Denizi'ndeki yoksul ada ülkesi Haiti'de bir süredir siyasi bağlantılı şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Siyasi kutuplaşmanın giderek büyüdüğü ülkede artan gıda kıtlığının insani ve siyasi krize dönüşme endişesi bulunuyor. Şehirlerde silahlı çete savaşları meydana gelirken ülkede siyasi istikrar giderek bozuluyor.

Başbakan Joseph, "Devletin sürekliliğini sağlamak ve halkı korumak için tüm önlemler alınmaktadır" dedi.

2017 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Moise, göreve başladığından beri şiddetli protestolarla karşı karşıya kaldı. Muhalefet Devlet Başkanını giderek otoriter bir sistem yerleştirmekle suçluyordu. Moise ise hakkındaki bu suçlamaları reddediyordu.

Siyasete girmeden önce ticaretle uğraşan Moise eşi ile birlikte kurdukları JOMAR Auto Parts firmasının yanı sıra muz üreteciliği yapıyordu.

Reuters/ TY,HS

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