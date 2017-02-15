 Haiti Devlet Başkanı öldürüldü | DÜNYA | DW | 07.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise, evini basın silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı bildirildi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Başbakan Claude Joseph, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Moise'nin özel konutunda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece yarısı vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Joseph, "insanlık dışı ve barbar bir eylem" olarak tanımladığı saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığını ve hastanede tedavi altında tutulduğunu söyledi.

Karayip Denizi'ndeki yoksul ada ülkesi Haiti'de bir süredir siyasi bağlantılı şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Siyasi kutuplaşmanın giderek büyüdüğü ülkede artan gıda kıtlığının insani ve siyasi krize dönüşme endişesi bulunuyor. Şehirlerde silahlı çete savaşları meydana gelirken ülkede siyasi istikrar giderek bozuluyor.

Başbakan Joseph, "Devletin sürekliliğini sağlamak ve halkı korumak için tüm önlemler alınmaktadır" dedi.

2017 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Moise, göreve başladığından beri şiddetli protestolarla karşı karşıya kaldı. Muhalefet Devlet Başkanını giderek otoriter bir sistem yerleştirmekle suçluyordu. Moise ise hakkındaki bu suçlamaları reddediyordu.

Siyasete girmeden önce ticaretle uğraşan Moise eşi ile birlikte kurdukları JOMAR Auto Parts firmasının yanı sıra muz üreteciliği yapıyordu.

Reuters/ TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Aşılar Delta varyantına karşı etkisiz mi kalıyor?

İsrail’de bir süre önce günde 5’e düşen vaka sayısının 300’lere çıkması endişe yaratıyor. Aşıların Delta varyantına karşı etkisi araştırılırken Prof. Lauterbach eldeki rakamların kaygı verici olduğunu belirtti.   

Avrupalı Müslümanlar: İnternet üzerindeki nefret sokaktaki saldırı kadar tehlikeli

Kampüste aşılı-aşısız eğitim tartışması

"Bataklık operasyonu" iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar

Ahmed Rashid: Afganistan’daki kaos komşu ülkeleri de içine çekebilir

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise, evini basın silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  