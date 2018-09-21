 Hahn′dan Türkiye′ye ekonomik yardım açıklaması | AVRUPA | DW | 26.09.2018

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AVRUPA

Hahn'dan Türkiye'ye ekonomik yardım açıklaması

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmasına karşı çıkarken, Türkiye'nin ekonomik problemlerini kendinin ürettiğini söyledi. Hahn, siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Johannes Hahn EU Kommissar für Regionalpolitik (picture-alliance/dpa)

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'ye ekonomik yardım yapılması konusunda Die Welt gazetesine verdiği demeçte ülkedeki ekonomik sorunların Avrupa'nın müdahil olmasıyla çözülemeyeceğini söyledi ve siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Hahn, "Türkiye'deki mevcut ekonomik sorunlar temelde kendilerinin yarattığı sorunlar. Bu durum AB'nin ya da diğer üye ülkelerin Ankara'ya yardım paketi ya da kredi vermesiyle çözülemez. Burada hemen dahil olmamız için bir gereklilik göremiyorum" dedi.

Hahn, Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonominin tekrar tırmanışa geçmesi için sağlam bir para politikası, bağımsız bir merkez bankası ve demokratik temellerin güçlü bir şekilde korunmasının yardımı olabilir" diyerek, "Ben burada sorumluluğun her şeyden önce siyasi liderlikte olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Hahn "istikrarlı ve başarılı bir Türkiye'nin" Avrupa için önemine de dikkat çekti. Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğini belirten Hahn, siyasi güven ortamı oluştuğunda Batılı şirketlerin de tekrar yatırım yapabileceğini söyledi.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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