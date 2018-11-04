 Hahn: Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılmalı | AVRUPA | DW | 06.11.2018

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AVRUPA

Hahn: Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılmalı

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi. Hahn, müzaekerelerin "gerçek stratejik partnerlik yolunu kapattığını" söyledi.

Österreich Johannes Hahn - EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn Die Welt gazatesine verdiği demeçte Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hahn, "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.   

AB Komisyonu'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına da atıfta bulundu. Hahn, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının "gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını" ifade eden Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi. Hahn tarafların enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 2005 yılında başladı. Ancak müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı. 2017 Kasım ayında ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımları kıstı. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almadı. Böylesi bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.

KNA, AFP, dpa / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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