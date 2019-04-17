 Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü | AVRUPA | DW | 11.05.2019

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AVRUPA

Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, İstanbul’da seçimin yenilenmesi için ortaya sunulan gerekçelerin bir “fars” (güldürü) olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ve yenileme kararına ilişkin Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.

Hahn, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığım ortak açıklamada sorumlu kurumların bu tarz kapsamlı kararlar için gerekçeler ortaya sürmeleri gerektiğini vurguladım. Bu olmadı. Kamuoyuna gerekçe olarak sunulan, bir fars (güldürü)" dedi.

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği iptal kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" ifade etti. (06.05.2019)

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AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye ile AB üyelik sürecini devam ettirmemesi için anlaşmanın "en mantıklı" yaklaşım olacağını söyledi. Hahn Gümrük Birliği modernizasyonu müzakelerine başlanması çağrısı yaptı. (15.03.2019)

Seçmen iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Hahn "Ülkenin güneydoğusunda olduğu gibi seçilmiş belediye başkanlarının seçime katılmalarına sonradan izin verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez” diye konuştu. Hahn, Türkiye’de vatandaşların seçime yüksek katılımla demokratik olgunluklarını kanıtlamış oldukları göz önünde tutulduğunda bunun daha da "vahim" olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesi kararı almıştı. Hahn ve Mogherini 7 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada YSK kararının gerekçesini sorgulamış ve yeniden seçim için uluslararası gözlemci talebini dile getirmişti.

"Özgür adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamanın hem demokrasiler hem de Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri için merkezi öneme sahip olduğunu" belirten Mogherini "İstanbul seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf bir şekilde ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yapması ve seçim sürecinin güvenilirliğini garanti etmesinin önemli" olduğunu söylemişti.

DW, dpa / EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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