TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.