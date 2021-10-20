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Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili gündemi çizdi.
Piyasalar, 21 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası’ndan çıkacak faiz kararına kilitlendi. Ekonomi yönetiminden gelen son sinyaller hangi karara işaret ediyor? Hangi karar, piyasayı nasıl etkiler? Erdal Sağlam’ın analizi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.
Son faiz indiriminin ardından açıklanan Eylül enflasyonundaki artış, hesapları karıştırdı. Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi, kritik karar döviz kurlarını nasıl etkileyecek? Erdal Sağlam’ın analizi.
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