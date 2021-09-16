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Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
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Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için Ali Erbaş'ın, "Günaydın ve tünaydın demek cahiliye dönemi adeti" açıklamasını çizdi.
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için Covid-19 aşı karşıtlığını çizdi.
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için kültür ve sanat dünyasını çizdi.
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