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Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için kültür ve sanat dünyasını çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için Alman ordusunun, çok eleştirilen Afganistan'dan tahliye operasyonunu çizdi.
Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
Serkan Altuniğne, bu hafta Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarını çizdi.
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