 Haftanın Karikatürü | Türkiye | DW | 20.05.2021

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Türkiye

Haftanın Karikatürü

Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Sedat Peker'in Türkiye'yi sarsan videoları. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.

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© Deutsche Welle Türkçe

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