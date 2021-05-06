Haftanın Karikatürü

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Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Sedat Peker'in Türkiye'yi sarsan videoları. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Türkiye ile Mısır arasındaki "normalleşme" süreci. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son video, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik tepkileri artırdı. Soylu'nun görevde kalıp kalamayacağı tartışılırken muhalefet ise meclis soruşturması istiyor.
Anketlere göre Cumhur İttifakı'nın oyları düşüşte. Uzmanlara göre bunun başlıca nedeni ekonomik kriz. Ancak Sedat Peker'in iddiaları da hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor, etkisinin de güçlü olacağı tahmin ediliyor.
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