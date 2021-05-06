Haftanın Karikatürü

AKP-MHP ittifakının üstündeki "mafya" baskısı

Anketlere göre Cumhur İttifakı'nın oyları düşüşte. Uzmanlara göre bunun başlıca nedeni ekonomik kriz. Ancak Sedat Peker'in iddiaları da hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor, etkisinin de güçlü olacağı tahmin ediliyor.