Haftanın karikatürü

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Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Türkiye ile Mısır arasındaki "normalleşme" süreci. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye'de "Tam kapanma" başladı: Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Türkiye'de gündem 128 milyar doların akıbeti; Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
Nevşin Mengü Soruyor'un bu haftaki konuğu Haluk Levent. Serkan Altuniğne DW Türkçe için çizdi.
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