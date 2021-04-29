 Haftanın karikatürü | TÜRKİYE | DW | 06.05.2021

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TÜRKİYE

Haftanın karikatürü

Nevşin Mengü Soruyor'da bu haftanın gündemi, Türkiye ile Mısır arasındaki "normalleşme" süreci. Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.

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© Deutsche Welle Türkçe

 

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