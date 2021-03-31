 Haftalık vaka sayılarına göre Samsun 678 ile yine birinci | TÜRKİYE | DW | 04.04.2021

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TÜRKİYE

Haftalık vaka sayılarına göre Samsun 678 ile yine birinci

Türkiye'de illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. 27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin her ilinde 100 bin kişide bir hafta içinde kaydedilen vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Samsun 678'e yükseldi

Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586'dan 678'e yükseldi. Samsun'un ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591 ile İstanbul, 564 ile Yalova, 546 ile Çanakkale, 518 ile Kırklareli ve 503 ile Giresun oldu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre İstanbul'un yanı sıra diğer büyük kentler Ankara ve İzmir'de vaka sayısında artış kaydedildi. Buna göre, Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 184 iken bu hafta 272 oldu. İzmir'deki vaka sayısı ise geçen hafta 156 iken bu hafta 218'e yükseldi. 

Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13 iken güncellenen haritada 23 olarak tespit edildi. Vaka sayılarının düşük olduğu diğer iller ise 36 ile Hakkari ve 40 ile Şanlıurfa olarak kaydedildi.

Günlük vaka sayısı 44 bini geçti

Türkiye'de günlük vaka sayılarıda 44 bini geçti. Sağlık Bakanlığının 3 Nisan gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 249 bin 126 yeni testten 44 bin 756'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 1483, iyileşen sayısı 23 bin 214 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 186 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının 2 Nisan verilerine göre ise son 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısı 42 bin 308 olarak tespit edilmişti.

Bir gün içinde kaydedilen vaka sayısının 44 bini geçmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Alınmayan önlemlerle yaşam hakkı ihlal ediliyor" sözleri ile eleştirdi.

Fincancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısını artırdık, ondan" derlerse inanmayın!" dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin salgının birinci yılı nedeniyle yaptığı değerlendirmeye işaret eden Fincancı, "10 Mart verileri ile karşılaştırınca 24 günde test sayısı 1,7 kat artarken vaka sayısındaki artış 3 kat olmuş" ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgına karşı aldığı tedbirleri de eleştiren TTB Başkanı, "Aç kapa ile insanları yokluğa mahkum ettiniz. Sağlık emek meslek örgütleri olarak 17 Kasım'da önermiştik. O zamandan bugüne resmi verilerle dahi 20 binin üzerinde insanımızı yitirdik. İntiharlar, doluluk nedeniyle sağlık hizmetine erişemeden ölenler hariç!" ifadelerine yer verdi.

DW,ANKA,DHA/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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