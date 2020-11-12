 Hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak | TÜRKİYE | DW | 17.11.2020

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TÜRKİYE

Hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Salgınla mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlere göre, hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullarda yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını ile mücadele için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

"Kabine toplantısında yapılan istişareler sonrasında yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan getirilen yeni kısıtlamalara dair bilgi verdi.

Erdoğan, yeni tedbirleri şu sözlerle aktardı:

  • "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
  • "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."
  • "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."
  • "Alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
  • "Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek."
  • "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
  • "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."
  • "Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

 

Salgınla mücadelede "Milletimizden daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, getirilen kısıtlamalarla ilgili ayrıntıların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulacağını da sözlerine ekledi.

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Kıbrıs mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada gündeme dair mesajlar da verdi. Pazar günü MHP lideri ile birlikte Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 46 yıl sonra Ekim ayında kısmen halka açılan Kapalı Maraş bölgesindeki programlarının öneminin altını çizdi. "Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir" diyen Erdoğan "Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum" ifadesini de sözlerine ekledi.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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