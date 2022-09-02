Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş yakalandı

İçişleri Bakanlığı kırmızı bülten ile aranan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firarı zanlısı, emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı" ifadelerine yer verildi.

Bozkır'ın yakalanmasıyla dosyada ilermeler kaydedildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde, evinin bulunduğu Çankaya'daki Portakal Çiçeği Sokağı'nda öldürülmüştü. 20 yıldır ilerleme sağlanamayan soruşturma, eski Özel Kuvvetler subayı firari Gökhan Nuri Bozkır’ın Ukrayna’da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi ve itirafçı olmasının ardından ivme kazanmış, dosya kapsamında yeni operasyonlar düzenlenmişti.

Eski Özel Kuvvetler subayı firari Gökhan Nuri Bozkır’ın Ukrayna’da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi ve itirafçı olmasıyla dosyada ilerleme kaydedildi. Fotoğraf: DHA

Haziran ayında yapılan ikinci dalga operasyonda yedisi eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu asker, ikisi sivil olmak üzere dokuz kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Ergenekon davasında da beş yıl hapis yatan emekli Albay Levent Göktaş ve Tan Dervişoğlu’na ise ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ulaşılamamıştı.

Daha sonra yurt dışında çalışırken ülkeye dönüş yapan şüpheli eski asker Tan Dervişoğlu yakalandı ise de soruşturma kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Mustafa Levent Göktaş ele geçirilememişti. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları ile Göktaş'ın Hablemitoğlu ve karanlıkta kalan başka siyasi cinayetlerdeki rolü de kamuoyunda yeniden yoğun biçimde tartışılmaya başladı.

Türkiye Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göktaş için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla 27 Ağustos'ta İnterpol Genel Sekreterliği'ne talebini iletmiş, İnterpol Genel Sekreterliği de Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden olan emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarmıştı.

DW, DHA / ETO, JD