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Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın şirketine yasak

Can Bursalı
4 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Hablemitoğlu cinayetinin planlayıcısı olduğu iddia edilen Levent Göktaş'a ait şirketin Emniyet ihalelerine katılımını yasakladı. Göktaş'ın Bulgar yargısına yaptığı itiraz ise reddedildi.

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İçişleri Bakanlığı, Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılınca firar eden ve Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ınsahibi olduğu şirketle ilgili "ihaleden yasaklama" kararı verdi. 

Göktaş'ın savunma sanayi ve bilişim alanında faaliyet gösteren MLG Teknoloji adlı şirketin Emniyet Genel Müdürlüğü ihalelerine katılmasını yasaklayan karar bir yıllığına geçerli olacak.

Yasak kararına gerekçe olarak, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gerekçe gösterildi. Kanunun "Yasaklar ve Sorumluluklar" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 25'inci maddeye göre hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etme, sahte belge düzenleme veya buna teşebbüs edenlerin ihalelere katılması yasaklanıyor.

Şirketlerini önce devretti sonra geri aldı

Yasak konulan şirket ismini, Mustafa Levent Göktaş’ın baş harflerinden alıyor. Göktaş, MLG Teknoloji adlı şirketini,Hablemitoğlu suikastının zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Gökhan Nuri Bozkır'ınMilli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmesi sürecinde devretmişti. Şirket, kişisel asistanı olduğu belirtilen K.D.'ye 1 milyon 500 bin lira karşılığında devredilmişti. Ayrıca, Göktaş'a ait olan bir diğer şirket MLG Bilişim de Bozkır gözaltındayken devredilmişti.

Hablemitoğlu suikastının zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Gökhan Nuri Bozkır
Hablemitoğlu suikastının zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Gökhan Nuri BozkırFotoğraf: DHA

Bu devir işlemleri, savcılığın dikkatinden kaçmadı ve Göktaş hakkında Şubat ayında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Yurtdışına çıkış yasağından sonra Göktaş devrettiği şirketleri Mart ayında geri aldı. Devir süreçlerinin ardından Göktaş hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Göktaş, gözaltı kararı için yapılan operasyon sırasında firar etti. 

Bulgar yargısı tutukluluk itirazını reddetti

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, 8 Haziran'da gözaltı kararı çıkarılan emekli özel kuvvetler mensubu Levent Göktaş firar etmişti. Firarının ardından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Göktaş'ın 2 Eylül'de Bulgaristan'da yakalandığı açıklandı.

Şu anda Bulgaristan'da Türkiye'nin iade talebi nedeniyle tutuklu bulunan Göktaş'la ilgili iade süreci devam ediyor. Hakkındaki geçici tutuklama kararına itiraz eden Göktaş, Bulgar yargısının önüne çıktı. Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik itirazı reddedildi. Ret gerekçesi ise, Bulgaristan'a yasadışı yollarla girmesi, Bulgaristan’dan da başka bir ülkeye geçebileceği gösterildi.

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