HaberTürk TV'de MHP krizi

MHP'li Ulvi Yönter'in HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'yi hedef alması sonrası Habertürk yönetiminde kriz yaşandı. Televizyonun genel yayın yönetmeni istifa etti, Ankara temsilcisi görevden alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabı üzerinden HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'yi hedef alarak yaptığı paylaşımlar HaberTürk yönetiminde krize neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası Baki'yi hedef almasına tepki gösteren HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görevinden alınırken HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.
Yönter'in açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek meslektaşı Baki'ye destek vermişti.
Ebru Baki ile gerçekleştirdikleri yayın sırasında konuşan Aydemir, sözlerini "Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum" diye sürdürmüş ve kendilerinin işini yaptığını ifade etmişti.
Yayın sonrası TV yönetiminde yaşanan tartışmalar sonrası HaberTürk İnsan Kaynakları'nın Bülent Aydemir'in işten çıkarıldığını, Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz'un da istifa ettiği duyurduğu bildirildi.
HaberTürk yönetiminde yaşanan MHP krizi, gazetecilerin de tepkisine neden oldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, MHP'li Yönter'in açıklamalarıyla ilgili olarak "MHP yetkilisi Ulvi Yönter'in meslektaşımız Ebru Baki'ye karşı giriştiği sözlü saldırıyı kınıyoruz. Bazı parti çevrelerinin, siyasi çıkmazlarından, gazetecilere saldırıya zemin hazırladığını, prim verdiğini açıkça gözlemliyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.
Deneyimli gazeteci Faruk Bildirici de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temsilcilikten alınan Bülent Aydemir'in gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmeyerek tepki göstermesini ilkeli bir duruş olarak değerlendirdi. Bildirici, sözlerini "MHP yöneticilerinin Ebru Baki'yi hedef almasından sonra Kürşad Oğuz'un istifası üzücü. Bu iktidarın ne basın özgürlüğüne tahammülü var, ne de kendilerinden başkasının konuşmasına. Ama iktidarların gelişini de gazeteciler yazar, yıkılışını da" diye sürdürdü.
HaberTürk TV'de "Ebru Baki ile Para Gündem" adlı bir program yapan gazeteci Ebru Baki, Çarşamba sabahı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa taslağının tartışıldığı ve MHP'nin eleştirildiği yayın sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabı üzerinden hakaret içerikli eleştirilerine maruz kalmıştı.
Yönter, paylaşımlarında "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir.... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!" ifadelerini kullanmıştı.
DW,HS,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne bu yıl da basının tarafsızlığını yitirdiği ve gazetecilerin hak kaybına uğradığı bir ülke olarak giriyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Gazeteciler DW Türkçe'ye anlattı.
Gazeteciler Cemiyeti’nin yılın ilk üç ayını kapsayan Medya İzleme Raporu’na göre Türkiye'de 40 gazeteci saldırıya uğrarken, ülke genelinde en az 24 gazeteci gözaltına alındı, dört gazeteci tutuklandı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye bir sıra yükselerek 153'üncü oldu.
Van’da serbest gazetecilik yapan Ruşen Takva hakkında, haber takibi için gittiği Demokratik Bölgeler Partisi’nin basın açıklamasını düzenlediği ve yönlendirdiği iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.