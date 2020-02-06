HaberTürk TV'de MHP krizi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabı üzerinden HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'yi hedef alarak yaptığı paylaşımlar HaberTürk yönetiminde krize neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası Baki'yi hedef almasına tepki gösteren HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görevinden alınırken HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.

Yönter'in açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek meslektaşı Baki'ye destek vermişti.

Ebru Baki ile gerçekleştirdikleri yayın sırasında konuşan Aydemir, sözlerini "Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum" diye sürdürmüş ve kendilerinin işini yaptığını ifade etmişti.

Yayın sonrası TV yönetiminde yaşanan tartışmalar sonrası HaberTürk İnsan Kaynakları'nın Bülent Aydemir'in işten çıkarıldığını, Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz'un da istifa ettiği duyurduğu bildirildi.

Gazetecilerden tepki

HaberTürk yönetiminde yaşanan MHP krizi, gazetecilerin de tepkisine neden oldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, MHP'li Yönter'in açıklamalarıyla ilgili olarak "MHP yetkilisi Ulvi Yönter'in meslektaşımız Ebru Baki'ye karşı giriştiği sözlü saldırıyı kınıyoruz. Bazı parti çevrelerinin, siyasi çıkmazlarından, gazetecilere saldırıya zemin hazırladığını, prim verdiğini açıkça gözlemliyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Deneyimli gazeteci Faruk Bildirici de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temsilcilikten alınan Bülent Aydemir'in gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmeyerek tepki göstermesini ilkeli bir duruş olarak değerlendirdi. Bildirici, sözlerini "MHP yöneticilerinin Ebru Baki'yi hedef almasından sonra Kürşad Oğuz'un istifası üzücü. Bu iktidarın ne basın özgürlüğüne tahammülü var, ne de kendilerinden başkasının konuşmasına. Ama iktidarların gelişini de gazeteciler yazar, yıkılışını da" diye sürdürdü.

Ne olmuştu?

HaberTürk TV'de "Ebru Baki ile Para Gündem" adlı bir program yapan gazeteci Ebru Baki, Çarşamba sabahı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa taslağının tartışıldığı ve MHP'nin eleştirildiği yayın sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabı üzerinden hakaret içerikli eleştirilerine maruz kalmıştı.

Yönter, paylaşımlarında "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir.... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

DW,HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe