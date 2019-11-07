 Haberlerde ″terörist″ benzetmesine hukuki süreç | EKONOMİ | DW | 12.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Haberlerde "terörist" benzetmesine hukuki süreç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak'ın yaptığı bir konuşmada "ekonomi kötü" diyen ekonomistlere "terörist" benzetmesi yaptığı haberleri hakkında hukuki süreç başlattı.

default

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak ile ilgili olarak bazı internet sitelerinde "Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu” şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan terörist ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denilen bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımız ...ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır. Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir.”

Bakanlık açıklamasında bu haberleri yapan ve "iftiraları" gündemde tutan kişilere karşı hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta Ordu'da bir konuşma yapan Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından bazı medya kuruluşlarında Albayrak'ın ekonomistleri teröriste benzettiği haberleri yer almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok."

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de istihdamda "başarı hikayesi yok"

Erdoğan’ın 17 yılda "9 milyon kişiye yeni iş sağladık" şeklinde sözlerine rağmen TÜİK verileri bu süre içinde çalışan sayısının 7,2 milyon arttığını gösteriyor. Uzmanlar gençler arasındaki işsizliğe dikkat çekiyor. (07.11.2019)  

Erdoğan’ın faiz hesabı tuttu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faizleri düşüreceğiz’ söylemi, üç ayda 10 puanlık faiz indirimiyle sonuçlandı. Peki, ekonomide işler düzeldi mi? Uzmanlara göre, ‘emir-komuta’ ile yapılan faiz politikası yeni sorunlara gebe. (06.11.2019)  

Albayrak: 2019 yılında pozitif büyüme kaydedeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk iki çeyrekte daralan Türkiye ekonomisinin 2019 yılını pozitif büyüme ile kapatacağını söyledi. (07.11.2019)  

Benzer içerik

Türkei Finanzminister Berat Albayrak in Ankara

Albayrak: 2019 yılında pozitif büyüme kaydedeceğiz 07.11.2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk iki çeyrekte daralan Türkiye ekonomisinin 2019 yılını pozitif büyüme ile kapatacağını söyledi.

Türkei Ankara Finanzminister Berat Albayrak stellt FInanzpaket vor

Ankara'dan üç kamu bankasıyla kredi desteği 31.10.2019

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanmalara karşı yeni bir önlem paketi daha açıkladı. Albayrak, üç kamu bankası aracılığıyla istihdam odaklı kredi paketi sağlanacağını duyurdu.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Haber-Analiz: 2020 büyüme hedefinin gerçekleşmesi çok zor 12.11.2019

Bankacılar, 2020 için hedeflenen yüzde 5’lik büyüme için kredilerdeki artışın 400 milyar TL’yi bulması gerektiğini hesaplıyor ama artışın 150 milyar TL’de kalacağını tahmin ediyorlar. Erdal Sağlam’ın haber-analizi:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Haber-Analiz: 2020 büyüme hedefinin gerçekleşmesi çok zor

Bankacılar, 2020 için hedeflenen yüzde 5’lik büyüme için kredilerdeki artışın 400 milyar TL’yi bulması gerektiğini hesaplıyor ama artışın 150 milyar TL’de kalacağını tahmin ediyorlar. Erdal Sağlam’ın haber-analizi:  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  