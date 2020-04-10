HA: Avrupa hepimizin

AB Komisyonu korona krizi sonrası Avrupa ekonomisinin toparlanması için 750 milyar euroluk yardım planını açıkladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da konuyla ilgili şu yorum yer alıyor:

"Salgından bağımsız ekonominin acil gerekli olan modernizasyonu finanse edilecek. Bunu bazı ülkelerin yapacak gücü yok, bazıları da yapmak istemiyor. Bu tarz bir proje, paranın nasıl kullanıldığına ilişkin sıkı bir denetim gerektiriyor. O açıdan ümitli olmamak için ise Avrupa Birliği'nden şüphe duyanlardan olmak gerekmiyor. Kaldı ki Brüksel üzerinden bir borçlanma, ancak paralar kredi biçiminde aktarıldığında ve hibe şeklinde verilmediğinde savunulabilir. Kredi fikrine karşı bazı ülkelerin bunları geri ödeyemeyeceği söyleniyor. Ancak o zaman da tutarlı çözüm, borç kesintisi olur. Bu riskleri olan karmaşık bir girişim olsa da ilgili ülkeleri sonunda kurtarabilir ve hem Brüksel'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın yükünü azaltırdı."

Hannoversche Allgemeine Zeitung atılan adımın duygusal açıdan da olumlu sonuçları olacağını yazıyor:

"Yardım paketlerinin sadece ekonomik bir etkisi olmayacak. Korona krizi sonrası yeniden inşa planı eski kıtayı yeniden duygusal açıdan yeni bir biçimde birbirine yaklaştırabilir. Uzun süredir sağ popülistler Avrupa'yı halktan uzak elitlerin projesi olarak yerden yere vuruyor. Uzun süredir ilk kez kapanan sınırlar ise birçok Avrupalıya başka bir şeyi gösterdi: Avrupa son derece insani bir mevzudur. Bu kıta hepimizin, içindeki açık sınırlara hava kadar ihtiyacımız var."

Badische Neueste Nachrichten Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu adımı Fransa ile Almanya arasındaki işbirliği sayesinde atabildiğine dikkat çekiyor:

"Paris ve Berlin uzun süredir Avrupa'da her şey anlamına gelmiyor. Ama Alman-Fransız motoru olmadan da Avrupa Birliği'nde hiçbir şey yapılamıyor. Bu şimdi kendini bir kez daha gösterdi. Ancak Angela Merkel ve Emmanuel Macron anlaştıktan sonra yeniden inşanın finanse edilmesinin yolu açıldı. Aralarındaki anlaşmazlığı gidermeleri gerekiyordu ki Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da başarı şansı olan bir öneri için gerekli desteği bulabilsin."

Märkische Oderzeitung'da yer alan yorum ise şöyle:

"Avrupa Birliği ilk kez bağımsız bir birlik olarak üye ülkelere hibe şeklinde dağıtmak için mali piyasalardan kredi alacak. Bu Avrupa Birleşik Devletleri yolunda yeni ve oldukça büyük bir adım. ‘Havale Birliği' diyenler haklı. Ama Avrupa Birliği hep tam da güçlülerin zayıflara yardım ettiği bir topluluk olageldi. Bu da iki tarafın yararına oldu."

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe