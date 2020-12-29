Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da salı günü 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün başkent Zagreb'in yaklaşık 45 kilometre güney doğusunda olduğu kaydedildi.

Hırvat medyasında çıkan haberlerde, yerin 10 kilometre altında meydana gelen sarsıntı nedeniyle Petrinja kentinde en az bir çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı. Petrinja ve Sisak'ta birçok binanın yıkıldığı bildirilirken, başkent Zagreb'de de yer yer ağır hasar meydana geldi. Petrinja ve Sisak'taki hastanelerin de deremde ağır hasar aldığı kaydedildi.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic yetkililerin halen yıkımın büyüklüğünü tespit etmeye çalıştıklarını. Yıkılan binalardan birinin neyse ki boş durumdaki bir anaokulu olduğunu kaydetti.

Dumbovic "Kent dev bir enkaza döndü. İnsanları kurtarıyoruz, hayat kurtarıyoruz. Ölülerimiz var, kayıplarımız var, yaralılarımız var. Tam bir felaket" diye konuştu.

Vatandaşlar sokaklarda bekliyor

Vatandaşlar artçı deprem endişesiyle sokaklarda bekliyor. Kurtarma ekipleri ve ordu mensupları bina enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel N1 kanalının verdiği bilgilere göre, ikisi kritik durumdaki yaklaşık 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Vili Beros Covid-19 ve diğer hastaların depremde yaralanan kişilere yer açılması için başka bölgelere taşınacağını açıkladı.

Depremin Hırvatistan'ın tamamında, ayrıca Avusturya, İtalya, Slovenya ve Bosna Hersek'te hissedildiği belirtiliyor.

Hırvatistan'da pazartesi günü de aynı bölgede 5.2 ve 5.0 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti. Geçen martta Zagreb'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bir genç yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmış ve birçok bina hasar görmüştü.

Slovenya nükleer santralini kapattı

Hırvatistan'da meydana gelen depremin ardından komşu ülke Slovenya ülkenin tek nükleer santrali olan Krsko Nükleer Enerji Santrali'ni devre dışı bıraktı.

Santralden yapılan açıklamada bunun tamamen güvenlik amacıyla alınmış bir önlem olduğu kaydedildi. Krsko Nükleer Enerji Santrali, Hırvatistan'ın başkenti Ljubljana'nın yaklaşık 100 kilometre doğusunda bulunuyor. Yugoslavya döneminde inşa edilen 700 megavat kapasiteli reaktör 1983 yılında devreye girmişti.

dpa,AFP / BW,ET

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