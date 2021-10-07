Ev yapımı "bilim parkı"

Hırvatistan'da genç bir mühendis, bilimi daha ilgi çekici hale getirmek için kolları sıvadı. Kendi imkânlarıyla bir bilim parkı inşa eden mühendis, ziyaretçilere temel fizik ve matematik kanunlarını sergiliyor. Bilim parkının şu ana kadar, çoğu çocuk olmak üzere 3 binin üzerinde ziyaretçisi oldu.