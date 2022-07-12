Hırvatistan Euro kullanan 20'nci ülke oluyor

Brüksel'de atılan imzalarla Hırvatistan 2023'ten itibaren Euro'yu kullanan 20'nci ülke olacak. Hırvatistan Maliye Bakanı, yüksek enflasyon ve büyümedeki sorunlara rağmen Euro'ya katılmaktan memnun olduklarını söyledi.

Hırvasitan'ın Ocak 2023'ten itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para birimi Euro'yu kullanmasının önündeki son engel de kalktı. Salı günü Brüksel'de biraraya gelen AB maliye bakanları Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'nin 20'nci üyesi olması için gerekli olan üç yasal düzenlemeyi imzaladı.

AB dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, "Meslektaşım Zdravko Mariç ve tüm Hırvatistan'ı Euro Bölgesi'ne katıldığı için tebrik ediyorum" dedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Brüksel'deki imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir kutlama zamanı. Hırvatistan'ın tamamı, Euro Bölgesi'ne katılmanın değerine ikna oldu" dedi.

Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Mariç, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk tehdidine rağmen ülkesinin Euro'ya geçtiğini görmekten memnun olduğunu söyledi.

1 euro 7,53 Hırvat kunasına eşit olacak

Hırvatistan şuanda resmi para birimi olarak Hırvat kunası kullanıyor. 1 euronun değerinin 7,53 kuna olarak belirlenmesine karar verildi.

AB'ye 2013 yılında üye olan Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne katılımı, ülkenin gerekli kriterleri sağlamasının ardından AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın desteğiyle gerçekleşiyor. Para birimi olarak euro kullanmaya başlayan en son ülke 2015 yılında Litvanya olmuştu. Euro'ya katılacak sıradaki ülkenin 2024'te Bulgaristan olması bekleniyor.

Ancak Euro Bölgesi üyeleri, Bulgar ekonomisinin uzun vadeli istikrarı konusunda endişeli. AB hükümetleri, geçmişte Yunanistan'daki ekonomik krizin tüm Euro Bölgesi'ni de bir borç krizine sürüklemesinden dolayı benzer hataların yapılmasından çekiniyor.

Halk fiyatların yükselmesinden endişe ediyor

Hırvatistan'ın Euro'ya katılımı konusunda güçlü bir halk desteği yoktu. Euro'nun geçerli olmaya başlamasıyla fiyatların artacağından endişe ediliyor. AB'ye üye olan ülkelerin para birimi olarak Euro'yu kullanma yükümlüğü var. Ancak bunun için bütçe açığının düşük, enflasyonun durağan, ulusal para birimi ile Euro arasındaki döviz kurunun da sabit olması gerekiyor. Bu kriterleri sağladığı halde Euro Bölgesi'ne katılmayan tek üye ülke Danimarka. AB'ye 1992 yılında üye olan Danimarka, para birimi olarak Kron'u kullanmaya devam etmeyi, yaptığı anlaşmayla güvence altına almıştı.

AFP / GY, EC