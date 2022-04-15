Hüseyin Çelik'ten Cemal Kaşıkçı tepkisi

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesine Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunîdir ama asla ahlakî ve vicdanî değildir. Prens’in sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz?" diyen Çelik, "Bizim ülkemizde, Prens'in emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek! Vah ki vah…" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ ne demişti?

Çelik'in bu sözleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya bir tepki olarak yorumlandı. Bozdağ açıklamasında "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur" ifadelerini kullandı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan tarihinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayı Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Riyad'a devretme kararı almıştı. Hâkim, sanıklar hakkında gıyabi olarak yürütülen yargılamanın durdurulmasına ve davanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildiğini açıklamıştı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söylemişti.

DW /EC, DA