Hükümetin KYK ve uzaktan eğitim kararına muhalefetten tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelerin yerleştirilebilmesi için kapatılması ve üniversite eğitiminin uzaktan yapılmasına yönelik karara tepki gösterdi.

CHP'nin Hatay'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "KYK yurtlarının kapatılması ve üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar" dedi.

"Yahu üniversiteli öğrenciden ne istiyorsunuz? Yurtlardan ne istiyorsunuz? Zaten pandemide uzun süre eğitimden uzak kaldılar. Şimdi yeniden bir bunu gerekçe gösterip yurtları kapatıyorlar. Neymiş? Depremzedelere açacaklar. Kardeşim depremzedeye açıyorsan, o yurtlar depremzede aileler için çok uygun değildir. Bak Antalya'ya bak, İzmir'e bak, her tarafa bak. Beş yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan, o depremzedeleri al, beş yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarını da karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet, Saray'dan ibaret değildir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini siz nasıl böyle yönetirsiniz?" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu, "Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitim bir ülkenin can damarı olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyorlar" diye konuştu.

Akşener: Aile mahremiyeti ortadan kalkar

Osmaniye'de özel bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Akşener de "Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti lideri, "Sebebini söyleyeyim: Diyelim altı kişilik odaya altı kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız" dedi.

"Bir diğer konuda bu bölgede 285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır" diyen Akşener, "İki sene pandemiyle gitti, yani uzaktan eğitim. Şimdi bir de böyle gittiği takdirde, ben eski bir üniversite hocasıyım. Okul aynı zamanda öğrenim alanı değildir. Gençlerin başka bir biçimde eğitim alıp davranış kazanmasını sağlar. Hoca ile birebir görüşmek başka bir şeydir, kantinde oturmak, binada ders görmek başka bir şeydir. Buradan yetkililere uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen bu işten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Babacan: Bir neslin eğitim hakkını elinden almayın

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yurtların boşaltılması yanlıştır. #Uzaktan eğitim kararından hemen vazgeçin. Kış aylarında bunca otel boşken, yazlık evler boşken, kamu misafirhaneleri dururken yurtlara gözünüzü dikmeyin. Henüz pandeminin etkileri bile atlatılamadı. Bir neslin eğitim hakkını elinden almayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini ve KYK yurtlarının depremzedelerin barınması için kullanılacağını duyurmuştu. Erdoğan, tüm Türkiye'deki 825 bin kapasiteli 800 KYK yurdunun depremzedelere açılacağını duyururken "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" demişti.

DW,DHA/CÖ,JD