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Hükümet KKM'den "aşamalı" çıkış mesajı verdi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, döviz kurundaki artışın yavaşlatılması için başvurulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından "aşamalı" olarak çıkılacağı mesajını verdi.

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Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının aşamalı bir şekilde terk edilmesinin planlandığını açıkladı.

CNN Türk televizyonunda soruları yanıtlayan Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'tan ani bir şekilde çıkış yerine, yavaş bir geçiş olması gerektiğini, aksi takdirde bunun finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabileceğini belirtti.

Kur Korumalı Mevduat'ın yıl sonunda bitmeyebileceğini ve bunun şartlarının tartışılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımımız yok. Aşamalı bir şekilde burada hareket edilecek, hiçbir şekilde endişeye mahal yok. Diğer taraftan Türk Lirası cinsi tasarruf enstrümanlarını cazip hâle getirerek bu süreçte, farklı dövize vesaireye bu tasarrufların yönelmemesi için gerekli tedbirleri alarak hareket edeceğiz, burada hiçbir endişe olmasın" dedi.

KKM uygulaması Aralık 2021'de TL'nin Dolar ve Euro karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından devreye sokulmuştu.

"Önemli olan reel kur"

Yılmaz, döviz kurunda son günlerde kaydedilen artışa ilişkin soruya ise "Döviz arzı ve talebi arasında bir denge oluşumu önemlidir. Bu açıdan serbest kur rejimimiz var bizim. Bizim herhangi bir kur tahminimiz veya kur hedefimiz söz konusu değil. Spekülasyonlara karşı sadece mücadele ederiz, o çünkü piyasayı bozucu bir şey. Onun ötesinde, döviz kuru piyasadaki arza-talebe göre yerini bulur" yanıtını verdi. Yılmaz, "Burada önemli olan bizim cari açığı azaltmaya dönük tedbirlerimiz. Bu kurda da aynı zamanda istikrarın temelidir bence. İç tasarruflarımızı arttırmalıyız, kamu başta olmak üzere. İç tasarruflarımızı, ihracatımızı, turizm gelirlerimizi arttırdıkça, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi geliştirdikçe, kur da daha sağlıklı bir zemine kavuşmuş olacaktır. Merkez Bankamızın rezervleri de daha iyi bir noktaya gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YılmazFotoğraf: picture alliance/AA/Y. Aras

Kurun belli marjlar dahilinde hareket edebileceğini belirten Yılmaz, "Burada önemli olan nominal kur ile reel kur. Yani reel kur dediğimiz enflasyondan arındırılmış kurdur. Enflasyonist ortamda kur hiç hareket etmiyorsa aslında Türk Lirası değer kazanıyor demektir, enflasyonla birlikte Türk Lirası değer kazanıyor demektir" dedi. Yılmaz, "Dolayısıyla enflasyonun olduğu bir ortamda, enflasyonla üç aşağı beş yukarı paralel bir şekilde kurda belli bir hareket Türk Lirası'nın değerini reel olarak koruyor olması anlamına gelir. Dolayısıyla bu reel kur üzerinden bakmamız daha anlamlı diye düşünüyorum. Reel kurda ben çok önemli bir hareketlilik göreceğimizi düşünmüyorum" diye ekledi.

Yılmaz, "Yılın ikinci yarısında çok daha olumlu bir perspektife sahibiz. Cari açık yine olmaya devam edecek ama bir düşüş trendi görüyoruz. Enerji fiyatları başta olmak üzere, başka faktörler devreye girecek. Dolayısıyla cari açığımızda, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir perspektif var. Bunu politikalarımızla da destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda tek haneli rakamlara kısa sürede ulaşılamayacağını ve Orta Vadeli Program'da buna yer verileceğini belirten Yılmaz, "Belli bir süreç bu, ekonomi böyle bir alan. Tek başına enflasyon her şeydir diye baktığınızda çok kısa sürede de bir şeyler yaparsınız ama diğer alanları kırar dökersiniz. Bir taraftan da istihdam, büyüme ve sosyal dengeler var. Dolayısıyla bütün bu dengeler ve belli bir süreç içinde, iyi bir süreç yönetimi ile enflasyonu aşağılara çekeceğiz" dedi.

Serbest piyasa kurallarına vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ardından yaptığı açıklamada ise bu toplantıda yapılan değerlendirmeler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken, cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

12'nci Kalkınma Planını Ekim ayında TBMM'nin takdirine sunmayı planladıklarını söyleyen Yılmaz, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program'la kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

EKK toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştı.

DW/CÖ,EC

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