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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
Zekeriya YapıcıoğluFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

HÜDA-PAR Erdoğan'ı destekleyecek

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklayan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parlamento seçimleri ile ilgili görüşmelerinin ise devam ettiğini bildirdi.

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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Partisinin Genel İdare Kurulu'nun, TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili rotasını belirlemek üzere bir araya geldiği Diyarbakır'da, toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu,  "2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Milletimize ve memleketimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk ve bir karara vardık. Daha önce yapmış olduğumuz istişarelerle uyumlu olarak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, siyasetin bir anlamda uzlaşı olduğunu ifade ederek, "Bizim bir tane şartımız vardı; herhangi bir ittifak içinde yer aldığımızda biz başkalaşmayacağız, kendi programımızdan sapmayacağız. Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" dedi.

Eğitim sistemiyle ilgili de şikayetleri olduğunu vurgulayan Genel Başkan, "Biz bunları herhangi bir ittifaka 'bunlar bizim şartımızdır' dersek bu çok gerçekçi bir tutum olmaz. Fakat bu taleplerimiz vardır" ifadelerini kullandı.

 

DW / ET,SÖ

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