Guterres'ten İsrail'e "uluslararası hukuk" uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze’de topyekûn abluka uygulayacağını açıklayan İsrail'e "uluslararası insani hukuk" hatırlatması yaptı. Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalarda can kaybı bin 500’ü geçti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıların ardından çatışmalar tırmanırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'i Gazze'ye "topyekûn abluka" uygulama planına dair uyardı.

"İsrail'in bugün yaptığı Gazze Şeridi'nde topyekûn abluka başlatacağına, elektrik, yiyecek veya yakıt hiçbir şeye izin verilmeyeceğine dair açıklamadan ötürü derin bir üzüntü duyuyorum" diyen Guterres, Gazze'de durumun saldırılardan önce de "oldukça korkunç" olduğunu hatırlatarak, durumun "katlanarak kötüleşeceğini" kaydetti.

Tıbbi ekipman, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri ve personel tedariğinin önemine dikkat çeken Guterres, yardım ve temel malzemelerin bölgeye girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, “İsrail’in meşru güvenlik endişelerini anlamakla birlikte, İsrail’e askeri operasyonların uluslararası insani hukuka uygun gerçekleştirilmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim“ dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye "topyekûn abluka" emri verdiğini açıklamıştı. Gazze'nin elektriksiz, gıdasız ve yakıtsız bırakılacağını ifade eden Gallant "Canavarca insanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan’dan her iki tarafa çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştüğünü belirterek çatışmaların sonlandırılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ilettiğini söyledi.

Erdoğan yaşanan çatışmalara istinaden, "Gazze'nin orantısız hava ve kara saldırılarıyla yer ile yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, bu sırada yaşanan masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı ve İsrail'in de karşılık verdiği saldırılarda can kaybı 1500’ü geçti. Fotoğraf: REUTERS/Stringer

Erdoğan her iki taraftan da saldırılarını durdurmalarını isteyerek "İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz" dedi. Türkiye’nin her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu belirten Erdoğan, Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Ölü sayısı artıyor

Diğer yandan Hamas İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde elinde bulunan 150 rehineyi öldürmekle tehdit etti.

İsrail'in resmi verilerine göre şimdiye kadar en az 900 İsrailli sivil ve asker hayatını kaybetti. Bu sayılarla İsrail'in kayıpları 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre ise İsrail'in saldırılarında can kaybı 680'i aştı.

Rtr, AP / SSB, BK

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