Guterres'den iklim uyarısı: Ya iş birliği ya toplu intihar

27'nci Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nın (COP27) Pazartesi günkü oturumu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres’in gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ekonomiler arasında bir “iklim dayanışma paktı” çağrısıyla başladı.

Guterres, yaptığı konuşmada insanlığın küresel ısınmaya karşı "beraber çalışma" ya da "toplu intihar” kararlarıyla karşı karşıya olduğu konusunda dünya liderlerini uyardı. "İnsanlığın bir kararı var, ya iş birliği yapmak ya da yok olmak. Bu ya İklim Dayanışma Paktı olacak ya da Toplu İntihar Paktı” diyen Guterres, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma çağrısı yaptı.

"Yeşil aklama" uyarısı

Çevre aktivistleri, fosil yakıt endüstrisinin küresel enerji krizi nedeniyle teşvik edilmesi ve bazı ülkelerin özellikle Afrika'da gaz yatırımları yapma girişimleri konusunda uyardı. İklim Eylem Ağı grubundan Tasneem Essop, fosil yakıt şirketlerinin Mısır’daki iklim konuşmalarına katılarak müzakerecileri etkilediğini söyledi, Birleşmiş Milletler’e bu tür şirketlerin gelecekte yıllık toplantılara gelmesini engelleyecek politikalar geliştirmesi konusunda çağrı yaptı. İklim aktivisti, şirketlerin “yeşil aklama (greenwashing)” faaliyetlerine girdiklerini yani şirketlerin çevreye duyarlı mal konusunda yanıltıcı bilgi verdiklerini söyledi.

"Afrika'nın zararları giderilmeli"

Konferansta konuşan Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo da, zengin ülkeleri iklim değişikliği konusunda daha sorumlu olmaya davet etti, Afrika’da iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen zararların da tazmin edilmesi çağrısı yapan Addo, “Zarar ortada. Bunu yapanlar diğelerinin zararlarını karşılamak zorunda olduklarının farkında” ifadelerini kullandı. Gana lideri, ülkesinin temiz enerjiye geçiş için 561 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, son DTÖ raporunda gümrük vergilerinin ve çevre dostu enerji ürünlerinin ticaretinin önündeki bariyerlerin kaldırılmasının ihracatı artıracağı ve karbon emisyonlarını azaltacağı tahminlerinin yer aldığını söyledi. Ayrıca, “Ticaretin karbon emisyonlarında payı var gibi görünüyor ve bu doğru. Ama diğer yandan, iklim krizini ticaret olmadan çözemeyiz. Bu da denklemin bakılmayan tarafı” ifadelerini kullandı.

Dün başlayan 27'nci Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansında (COP27) dünyanın dört bir yanından diplomatlar ve uzmanlar, 6-18 Kasım tarihlerinde Mısır'ın tatil beldesi Şarm el-Şeyh'te iklim hedeflerini tartışacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün yaptığı zirvenin a﻿çılış konuşmasında Ukrayna'daki savaşın sonlanması çağrısı yaptı. Bunun yanı sıra, iklim değişikliğiyle “hızlı ve etkili” bir mücadele gerektiğini söyleyen Sisi, "İnsanlar bizden karbon emisyonlarını azaltma, iklim değişikliğinin sonuçlarına uygun kapasite geliştirme ve gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlama konularında gerçek ve somut adımlar bekliyor” dedi.

AP, dpa, rtrs / AI, BK