Guterres Ramazan'da Gazze'de silahların susmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayına girilmiş olması sebebiyle Gazze'de "silahların susması" gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına bugün bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri, "Bugün, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların barış, uzlaşma ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı bir dönem olan mukaddes Ramazan ayının başlangıcı. Ancak Ramazan başlamış olsa da Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan dökülmeye devam ediyor" dedi.

Guterres "Bugün en güçlü çağrım, silahları susturarak Ramazan ruhunu onurlandırmak ve hayat kurtaran yardımların gereken hızda ve ölçekte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. Hamas'a yönelik de "Aynı zamanda Ramazan'ın merhamet ruhuyla tüm rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Gazze'de Ramazan sebebiyle çadırlar süslendi Fotoğraf: Omar Ashtawy/AP/IMAGO

"Daha fazla önlenebilir ölümden kaçınmak için harekete geçmeliyiz" diyen Guterres "Gazze'deki Filistinliler için hayat kurtaran yardımlar, eğer gelirse, damla damla geliyor. Uluslararası insani hukuk paramparça halde. Ve İsrail'in tehdidinde bulunduğu Refah'a saldırısı Gazze halkını daha da derin bir cehennem çemberinin içine düşürebilir" şeklinde konuştu.

Hamas'ın elindeki rehinelerin ailelerinin de insani ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Guterres "İsrailli rehine aileleri çektikleri eziyet ve ıstırabı paylaştılar ve sevdiklerinin derhal serbest bırakılması için yalvardılar. Ve İsrail bombardımanlarında öldürülen yakınlarının yürek burkan tanıklıklarını paylaşan ve derhal ateşkes talep eden Filistinli aileler... Bu aile üyelerinden birinin dediği gibi, 'Buraya taziye için gelmedik. Özür dilemek için de burada değiliz. Acil eylem için buradayız.' Bunu istemek çok mu fazla? Bu sesleri duymalı ve kulak vermeliyiz" dedi.

Guterres konuşmasında Sudan'daki çatışmalara da dikkat çekerek Ramazan ayında Sudan'da da silahların susmasını istedi.

DW / EC, JD