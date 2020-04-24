Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı

Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" açıklandı.

Grup Yorum üyeleri, CHP, HDP ve insan hakları savunucuları adına yapıldığı yapıldığı duyurulan açıklamada, İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" belirtildi.

Akademisyen Nuriye Gülmen de Gökçek'in ölüm orucunu sonlandırdığını Twitter'dan duyurdu. Gülmen, "Grup Yorum, 'direnişimiz siyasi zafere ulaşmıştır. Bütün dünya direnişimizi duydu. Konser başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. DKÖ temsilcileri kefil olduklarını açıkladı. Mücadelemiz sürecek' dedi. İG direnişe ara veriyor. Ölüm orucu sonlandı" diye tweet attı.

"Aranan teröristler listesine eklendik"

Gökçek, ölüm orucu sırasında Evrensel gazetesine verdiği demeçte kendisini bu kararı almaya iten süreci anlatmıştı. "AKP Türkiyesi’nde, başlarına ödül konarak 'aranan teröristler' listesine eklendiklerini" ifade eden Gökçek, "Bu ülkede hakkını arayanlar, muhalifler, özgür ve demokratik bir ülke düşleyenler ne yaşadıysa, onların şarkılarını söyleyen bizler de aynısını yaşadık: Gözaltına alındık, tutuklandık, konserlerimiz yasaklandı, polis kültür merkezimizi bastı, enstrümanlarımızı parçaladı" demişti.

Grup Yorum, üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararlarını kaldırmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

Helin Bölek hayatını kaybetti

Helin Bölek hayatını kaybetmişti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek, 3 Nisan'da, ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetmişti. Bölek ile İbrahim Gökçek'in ölüm orucunda bulundukları eve 11 Mart'ta polis, baskın düzenlemiş, Bölek ve Gökçek zorla hastaneye götürülmüştü. Ancak tedaviyi kabul etmeyen her iki sanatçı kaldıkları eve geri getirilmişti.

DW/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe