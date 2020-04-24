 Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı | TÜRKİYE | DW | 05.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, siyasi baskıları gerekçe göstererek başlattığı ölüm orucunu bıraktı.

İbrahim Gökçek ölüm orucundaydı

İbrahim Gökçek ölüm orucundaydı

Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" açıklandı.

Grup Yorum üyeleri, CHP, HDP ve insan hakları savunucuları adına yapıldığı yapıldığı duyurulan açıklamada, İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" belirtildi.

Akademisyen Nuriye Gülmen de Gökçek'in ölüm orucunu sonlandırdığını Twitter'dan duyurdu. Gülmen, "Grup Yorum, 'direnişimiz siyasi zafere ulaşmıştır. Bütün dünya direnişimizi duydu. Konser başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. DKÖ temsilcileri kefil olduklarını açıkladı. Mücadelemiz sürecek' dedi. İG direnişe ara veriyor. Ölüm orucu sonlandı" diye tweet attı.

"Aranan teröristler listesine eklendik"

Gökçek, ölüm orucu sırasında Evrensel gazetesine verdiği demeçte kendisini bu kararı almaya iten süreci anlatmıştı. "AKP Türkiyesi’nde, başlarına ödül konarak 'aranan teröristler' listesine eklendiklerini" ifade eden Gökçek, "Bu ülkede hakkını arayanlar, muhalifler, özgür ve demokratik bir ülke düşleyenler ne yaşadıysa, onların şarkılarını söyleyen bizler de aynısını yaşadık: Gözaltına alındık, tutuklandık, konserlerimiz yasaklandı, polis kültür merkezimizi bastı, enstrümanlarımızı parçaladı" demişti.

Grup Yorum, üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararlarını kaldırmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

Helin Bölek hayatını kaybetti

Helin Bölek hayatını kaybetti

Helin Bölek hayatını kaybetmişti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek, 3 Nisan'da, ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetmişti. Bölek ile İbrahim Gökçek'in ölüm orucunda bulundukları eve 11 Mart'ta polis, baskın düzenlemiş, Bölek ve Gökçek zorla hastaneye götürülmüştü. Ancak tedaviyi kabul etmeyen her iki sanatçı kaldıkları eve geri getirilmişti.

DW/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak

Grup Yorum'un cezaevinde ölüm orucu sürdüren üyesi İbrahim Gökçek'in tahliyesine karar verildi. 252 gündür ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak. (24.02.2020)  

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

Müebbet hapis cezası alan, ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak, ölüm orucununun 297’inci gününde yaşamını yitirdi. (24.04.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi 24.04.2020

Müebbet hapis cezası alan, ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak, ölüm orucununun 297’inci gününde yaşamını yitirdi.

Türkei Istanbul 1. Mai Demonstration

Yorum: 1 Mayıs, Taksim, İbrahim… 01.05.2020

Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına en son 2012’de izin verilmişti. Banu Güven, Grup Yorum’un şarkılarıyla kutlanan o 1 Mayıs’ı ve sonrasını DW Türkçe’de yazdı.

Türkei | Musikgruppe Grup Yorum im Hungerstreik | Helin Böle

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahale 11.03.2020

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in kaldığı eve polis baskını düzenlenerek, zorla hastaneye götürüldükleri bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Doku ailesinin avukatı: Bilirkişi raporu düğümü çözecek

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ortadan kaybolmasının üzerinden 121 gün geçti. Ablası, "madem intihar etti, o zaman naaşını bulun" diyor. Aile avukatı ise bilirkişi raporunun düğümü çözeceğine dikkat çekiyor.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  