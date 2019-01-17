 Greta Thunberg′den Davos′ta çağrı: Paniklemenizi istiyorum | DÜNYA | DW | 25.01.2019

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DÜNYA

Greta Thunberg'den Davos'ta çağrı: Paniklemenizi istiyorum

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Davos’ta siyaset ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri önünde yaptığı çarpıcı konuşmada, bir kez daha iklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekti.

Schweden Greta Thunberg Schulstreik Protest Klimawandel (picture-alliance/DPR/H. Franzen)

Geçtimiz Aralık ayında Polonya’da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasıyla dünya gündemine oturan İsveçli Greta Thunberg, Davos’ta da dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren isimlere seslendi.

"Sizden eviniz yanıyormuş gibi harekete geçmenizi bekliyorum çünkü şu anda olan bu!" ifadesini kullanan genç aktivist, "Yetişkinler hep gençlere umut vermekten söz ediyor ama ben sizin umudunuzu istemiyorum, ben sizin paniklemenizi ve benim her gün hissettiğim korkuyu hissetmenizi istiyorum" dedi. Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlenen iklim değişikliği ile ilgili bir panele katılan Greta Thunberg, iklim değişikliği krizini, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük ve en karmaşık sorun olarak nitelendirdi.

"Davos'ta hep para konuşuluyor"

Konuşmasında ekonomi ve siyasette söz sahibi olan kişi ve kurumları eleştiren Thunberg, "Davos gibi yerlerde insanlar başarı öykülerini anlatmayı seviyor ancak bu ekonomik başarıların çok ağır bir faturası var. İklim değişikliği konusunda da başarısız olduğumuzu kabul etmeliyiz" diyerek, Davos’ta da her yerde olduğu gibi hep paranın konuşulduğunu dile getirdi.

İsveçli genç kadın, para ve ekonomik büyümenin hayatın tek gerçek anlamı gibi lanse edildiğini ve iklim krizinin bugüne dek bir kriz olarak değerlendirilmemesinden dolayı, çok sayıda insanın bunun sonuçlarından bihaber olduğunu belirtti.

Küresel eyleme dönüşen okul grevi

İklim krizini aşmak için her şeye rağmen hala bir çözüm imkanı bulunduğunu ifade eden Thunberg, "Bu, küçük çocukların bile anlayabileceği kadar basit bir şey: sera gazlarının salınımını durdurmalıyız" dedi.

16 yaşındaki Thunberg, uçakların aşırı karbondioksit salınımı gerekçesiyle İsveç’ten Davos’a trenle seyahat etti. "İklim İçin Okul Grevi" sloganıyla İsveç’in başkenti Stockholm’da her Cuma günü İsveç Parlamentosu önünde tek başına gösteri yapan Thunberg’in bu eylemi dünya çapında giderek yayılan bir aksiyona dönüşmüş durumda.

dpa / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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