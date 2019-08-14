 Greta Thunberg Atlantik yolculuğunu tamamladı | DÜNYA | DW | 28.08.2019

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DÜNYA

Greta Thunberg Atlantik yolculuğunu tamamladı

BM zirvesine katılmak için yelkenli yatla ABD'ye giden Greta Thunberg'in yolculuğu 15 gün sürdü. 16 yaşındaki çevreci ABD kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Çevre aktivisti Greta Thunberg 15 gün süren bir yolculuğun ardından Atlantik Okyanusu'nu yatla geçerek Amerika Birleşik Devletleri kıyılarına ulaştı. Thunberg, 14 Ağustos'ta İngiltere'nin Plymouth kentinden çevre dostu bir yatla yola çıkmıştı.

Yolculukta yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan Thunberg, New York'taki Coney Island açıklarında kısa bir süre için demir attıklarını duyurdu. Thunberg, gümrük ve kontrol işlemlerini yapmalarının ardından North Cove Marina'da yolculuklarının son bulacağını yazdı.

Uçağa binmeyi reddetmişti

Uçaklar yüksek karbon emisyonu ürettiği için Thunberg, Atlantik Okyanusu'nu aşacağı yolculuğu yeni nesil teknoloji ürünü, tuvaleti ve duşu olmayan bir yelkenli yatla gerçekleştirmeyi tercih etti. Malizia II adlı 18 metre uzunluğundaki yatta güneş panelleri ve deniz dalgasından elektrik üreten türbinler bulunuyor.

16 yaşındaki çevre aktivisti Thunberg, New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak. Thunberg'in burada bir konuşma yapması bekleniyor. BM zirvesi öncesinde Thunberg, Kanada ve Meksiko'da gençler tarafından düzenlenecek eylemlere katılacak. Thunberg'in Avrupa'ya dönüş yolculuğunu nasıl yapacağı ise henüz açıklanmadı.

İsveçli çevre aktivisit Greta Thunberg küresel ısınma tehdidine dikkat çekmek için "Fridays for Future" (Gelecek için Cuma Günleri) adlı bir eylem başlatmıştı. Thunberg önderliğinde dünya çapında yaklaşık yüz şehirde binlerce öğrenci Cuma günleri okula gitmeyerek eylem yapmıştı.

AFP,AP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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