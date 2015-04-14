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Grass, Günter

Nobel ödüllü Alman yazar.

1927 yılında Danzig'de dünyaya gelen Günter Grass, 13 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Grass, modern Alman edebiyatının en önemli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor. DW Türkçe'nin Günter Grass ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

September 8, 2009 Nobel laureate, German author Guenter Grass smokes a pipe before a TV interview after a campaign event for the Social Democratic Party (SPD) in front of the Berlinische Galerie in Berlin, in this September 8, 2009 file picture. German novelist Guenter Grass, the Nobel Prize-winning author of works such as The Tin Drum, has died at the age of 87, a foundation in his name said on Monday. REUTERS/Thomas Peter/Files

Üçüncü dünya savaşına karşı uyarmış 14.04.2015

Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass ölümünden kısa bir süre önce kendisiyle yapılan son söyleşisinde üçüncü dünya savaşına karşı uyarıda bulunuyor.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

14.04.2015 - Alman basınından özetler 13.04.2015

Papa Françesko’nun “Ermeni soykırımı” açıklaması Alman basınında ağırlıklı olarak ele alınıyor. Bir yorum da Alman yazar Günter Grass’ın ölümüyle ilgili.
27.6.2000 Der Literaturnobelpreisträger Günter Grass schlägt am 27.6.2000 vor seinem Elternhaus in Danzig zu, wo er vor dem Krieg mit seiner Familie gelebt hat, auf eine Blechtrommel. Grass wurde in seiner Heimatstadt Danzig mit einer Blechtrommel-Parade geehrt werden. Schüler und Erwachsene zogen mit Blechtrommeln und Haushaltsgeräten lärmend vor das Elternhaus des Schriftstellers. Außerdem wurde an dem Haus eine Erinnerungsplakette enthüllt. Nach Angaben von Bürgermeister Adamowicz will die heute polnische Stadt den Autoren der Blechtrommel auch mit einem Kunstwerk ehren.

Günter Grass'ın bilinmeyen yönleri 13.04.2015

Köln'deki Türkiye Almanya Kültür Forumu adlı derneğin başkanı Osman Okkan, bu kuruluşun onursal başkanlarından biri olan Günter Grass'ı anlattı.
September 8, 2009 Nobel laureate, German author Guenter Grass smokes a pipe before a TV interview after a campaign event for the Social Democratic Party (SPD) in front of the Berlinische Galerie in Berlin, in this September 8, 2009 file picture. German novelist Guenter Grass, the Nobel Prize-winning author of works such as The Tin Drum, has died at the age of 87, a foundation in his name said on Monday. REUTERS/Thomas Peter/Files

Günter Grass'ın ardından 13.04.2015

Alman yazar Günter Grass geride birçok eser ve özellikle Alman tarihine ilişkin çığır açan tartışmalar bıraktı. İşte yazarın yaşamından kesitler...
Bildunterschrift:Madrid, SPAIN: German Nobel prize-winning author Gunter Grass looks on during the presentation of his autobiography, 'Peeling Onions' in Madrid, 21 May 2007. Grass, who will soon turn 80, made headlines last year when he admitted he served in the notorious Nazi elite force, the Waffen SS, during World War II. AFP PHOTO/PEDRO ARMESTRE (Photo credit should read PEDRO ARMESTRE/AFP/Getty Images)

Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti 13.04.2015

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Günter Grass 87 yaşında Lübeck’te hayatını kaybetti.
Berlin/ ARCHIV: Der Schriftsteller und Nobelpreistraeger fuer Literatur, Guenter Grass, sitzt in Berlin waehrend der Veranstaltung Mehr Demokratie wagen! Guenter Grass im Gespraech mit Sigmar Gabriel anlaesslich der Vorstellung des Buches Guenter Grass auf Tour fuer Willy Brandt - Die legendaere Wahlkampfreise 1969 im Willy-Brandt-Haus (Foto vom 07.10.11). Auf den Literaturnobelpreistraeger Guenter Grass hagelt es weiter Kritik wegen seines umstrittenen Israel-Gedicht. Der Schriftsteller Rolf Hochhut warf ihm Heuchelei vor. Grass selbst zeigte sich enttaeuscht ueber Antisemitismus-Vorwuerfe und raeumte ein, er haette seine Kritik direkt an die israelische Regierung richten sollen. Foto: Clemens Bilan/dapd

İsrail ‘istenmeyen adam’ ilan etti 08.04.2012

İsrail’i eleştiren bir şiir kaleme alan Alman yazar Günter Grass, İsrail hükümeti tarafından “Persona non grata” (istenmeyen adam) ilan edildi. Nobel ödüllü yazar, İsrail’e seyahat edemeyecek.
Hamburg/ ARCHIV: Schriftsteller Guenter Grass spricht im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg waehrend einer Matinee zu Ehren des 85. Geburtstags von Siegfried Lenz (Foto vom 20.03.11). Literaturnobelpreistraeger Guenter Grass fuehlt sich von den Kritikern seines politischen Gedichts ueber Israel missverstanden und an den Pranger gestellt. Den Vorwurf des Antisemitismus wies er als verletzende Gehaessigkeit ohnegleichen zurueck. Einen Tag nach Veroeffentlichung des Gedichts Was gesagt werden muss bekraeftigte der deutsche Schriftsteller am Donnerstag (05.04.12) seine Kritik an Israel: Widerrufen werde ich auf keinen Fall. (zu dapd-Text) Foto: Angelika Warmuth/dapd

'Söylenmesi gereken farklı söylenebilirdi' 07.04.2012

Şiiri ile tartışma başlatan Günter Grass, yoğun eleştiriler üzerine aslında Netanyahu yönetimini eleştirdiğini ve şiirin daha farklı da yazılabileceğini kabul etti. İran ise şiirin gerçekleri anlattığını belirtti.
Günter Grass und andere Konferenzteilnehmer Wer hat das Bild gemacht?: Ebru Odabasi Wann wurde das Bild gemacht?: am 17.04.2010 Wo wurde das Bild aufgenommen?: İstanbul Bei welcher Gelegenheit/in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen?: Bei einer Konferenz Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen?: Günter Grass (Autor) und andere Teilnehmer

İstanbul'dan Avrupa'ya kültür köprüsü 19.04.2010

AB-Türkiye Kültür Köprüleri Programı kapsamında hafta sonu İstanbul'da düzenlen panele Nobel ödüllü ünlü Alman yazar Günter Grass konuk oldu. İstanbul'dan Ebru Odabaşı'nın izlenimleri...
Logo der Türkischen Bibliothek im Unionsverlag, Zürich

Oya Baydar Köln'de okurlarıyla buluştu 29.09.2008

Günter Grass ile Yaşar Kemal’in fahri başkanlığını yaptığı Türkiye Almanya Kültür Forumu, kuruluşunun 15’inci yıldönümünü kutluyor. Yazar Oya Baydar, etkinlikler kapsamında Köln'de okurlarıyla bir araya geldi.
German writer Guenter Grass speaks during a press conference in his Luebeck office, northern Germany, Thursday, Sept. 30, 1999 after the Swedish Nobel committee notified him of his winning the Nobel Prize for Literature. Grass' explorations of Germany's troubled century made him one of the best-known German writers of the post-World War II generation. Emerging from a group of postwar writers seeking a new beginning from German literature after the Third Reich, Grass has chronicled the Nazi era, the difficult years of postwar reconstruction, the social upheavals of the 1960s and German unification in 1990. (AP Photo/Christof Stache)

Günter Grass 80 yaşında 16.10.2007

Alman edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Günter Grass 80. yaşgününü kutluyor. DW editörü Wolf Scheller, gençliğinde Nazi birliklerine katıldığını itiraf ederek büyük tartışma yaratan yazarın hayatını derledi.
Der deutsche Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger und Bildhauer Günter Grass zeigt am 27.9.2002 in seinem Atelier in Behlendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf seine Plastiken Tanzende Paare. Am 16.10.2002 feiert der Künstler seinen 75. Geburtstag.

Grass'ın heykelleri ve resimleri... 20.07.2004

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ünlü Alman yazar Günter Grass, aynı zamanda bir ressam ve heykeltraş da. Bu yönüyle pek tanınmayan Grass’ın resim ve heykel çalışmaları bugünlerde Almanya’nın Göttingen kentinde sergileniyor...