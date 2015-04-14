Grass, Günter

Nobel ödüllü Alman yazar.

1927 yılında Danzig'de dünyaya gelen Günter Grass, 13 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Grass, modern Alman edebiyatının en önemli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor. DW Türkçe'nin Günter Grass ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.