 Gorillerde ilk kez Covid′e rastlandı | YAŞAM | DW | 12.01.2021

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YAŞAM

Gorillerde ilk kez Covid'e rastlandı

San Diego Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenmekte olan sekiz gorile bakıcısından koronavirüs bulaştı. Vakayla birlikte gorillere insandan Covid-19 bulaştığını ilk kez görülmüş oldu.

USA LA Zoo Flachlandgorilla Zucht

ABD’nin San Diego kentindeki hayvanat bahçesinde kalan sekiz gorilin bakıcılarından koronavirüs kaptığı ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, nesli tükenmekte olan beşi erkek üçü dişi batı ovası gorillerinin üçünde öksürük gibi bazı semptomlar görülmesi üzerine gorillerden dışkı örnekleri alındı. İki gorilden alınan numunelere yapılan test neticesinde, gorillerden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Gorillerin virüsü semptom göstermeyen bakıcılarından kaptığı tahmin edilirken söz konusu vaka, insandan goril ve maymunlara geçtiği tespit edilen ilk Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri yalnızca bir gorilin Covid-19 testi pozitif çıksa da hayvanların aynı yerde kalması sebebiyle, sekiz gorilin tamamının virüse maruz kaldığını ve koronavirüs pozitif olduğunu düşündüklerini söyledi.

Nesli tükenmekte olan gorillerden hiçbirisinin ağır hasta olmadığının altını çizen yetkililer kısa sürede tamamının iyileşmesini beklediklerini de ifade etti. Ancak yetkililer, virüsün gorilleri nasıl etkilediği ve hayvanların farklı semptomlar gösterip göstermeyeceğini bilmediklerini belirtiyor.

San Diego Hayvanat Bahçesi Müdürü Lisa Peterson, "Tıkanıklık ve öksürük dışında gorillerin durumu iyi. Hep birlikte karantina altında kalıyor ve yiyip içiyorlar. Tam olarak iyileşeceklerinden umutluyuz” dedi.

Reuters / DBN, SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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