 Google yöneticilerine cinsel tacizi örtbas iddiasıyla dava açıldı | DÜNYA | DW | 11.01.2019

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DÜNYA

Google yöneticilerine cinsel tacizi örtbas iddiasıyla dava açıldı

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında şirket içindeki cinsel taciz vakalarını örtbas ettikleri ve hissedarların verilerini sızdırdıkları gerekçesi ile dava açıldı.

Google Alphabet (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet yöneticileri Kaliforniya'da açılan davada cisel taciz olaylarındaki "gizleme kültürü" ile suçlanıyor. Google ya da Alphabet'ten konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

New York Times gazetesinde Ekim ayında yayımlanan bir makalede Android işletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddiaları gündeme taşınmıştı.

Haberin ardından 20 bin civarında Google çalışanı 1 Kasım günü, aralarında Tokyo, Singapur, Londra ve Dublin'in de bulunduğu 50 kentte "Gerçek değişim için grev" adını taşıyan protestolar düzenlemişti.

Söz konusu haberde Rubin'in 2014 yılında şirketten ayrıldığı, ancak şirketin cinsel taciz iddialarını inandırıcı bulmasına rağmen Rubin'e 90 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Haber sonrası açıklama yapan Rubin ise taciz iddialarını reddetmişti.

Google CEO'su Sundar Pichai 30 Ekim günü çalışanlara gönderdiği e-postada şirketin geçmiş eylemleri nedeniyle özür dilemişti.

İş bırakma eylemi sonrası harekete geçen üst yönetim, konuyla ilgili olarak bir "eylem planı" oluşturduğunu açıklamış, CEO Pichai, oluşturulan plana göre, istismar vakalarının yaşandığı durumlarda soruşturmaların ve sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde paylaşılacağını belirtirken, mağdur duruma düşenlere ise psikolojik destek verileceğini ifade etmişti.

Pichai ayrıca son iki yıl içinde cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanının işine son verildiğini açıklamış, işten çıkartılan 48 kişinin 13'ünün yönetici pozisyonunda olduğunu söylemişti.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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