Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

ABD'li internet devleri Google ve Facebook, büroya dönmeyi planlayan çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Google Yönetim Kurulu Başkanı Sundar Pichai, "Kampüsümüze çalışmaya gelen herkes aşılı olmak zorunda. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda ABD'de uygulamaya koyacağız, önümüzdeki aylarda da diğer bölgelerimizdeki bürolarımızda" açıklamasını yaptı. Pichai, uygulamanın Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki korona düzenlemeleri ve aşı tedariğiyle uyumlu olarak hayata geçirileceğine işaret etti.

Google CEO'su Pichai, geçen yıldan bu yana evden çalışan 130 bin çalışanına gönderdiği e-postada 18 Ekim'den sonra büroya dönebileceklerini duyurdu.

Google CEO'su Sundar Pichai

Facebook İnsan Kaynakları Sorumlusu Lori Goler de Facebook bürolarında aşı zorunluluğunun bulundukları eyaletlerin kurallarına uygun şekilde hayata geçirileceğini açıkladı. Sağlık ya da başka bir nedenden dolayı aşı olamayanlar için de bir eylem planı hazırlanacağını kaydetti. Facebook yetkilisi, ABD dışındaki temsilcilerinde nasıl hareket edileceğinin ise gözden geçirildiğini kaydetti.

Facebook, Eylül ayından itibaren bürolarında yüzde 50 kapasiteyle çalışmayı hedefliyor. Ekim ayından itibaren de resmi olarak yine bürodan çalışmayı planlıyor.

Federal memurlara da aşı zorunluluğu geliyor

ABD'de yüksek bulaşıcı Delta varyantı yayılmaya devam ederken aşı temposunun yavaşlaması resmi kurumlarda da aşı zorunluluğu getirilmesini tartışmaya açtı. ABD yönetiminin federal kurumlara bağlı çalışan tüm memurlara aşı zorunluluğu getirmeyi planladığı belirtiliyor. Hükümet kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın memurlara aşı zorunluluğu getirileceğini bugün açıklayacağını aktarıyor. Aşısız memurlara ise düzenli olarak test yapma, maske takmave sosyal mesafe zorunluluğu ile seyahat kısıtlaması getirilmesi planlanıyor. ABD'de federal kurumları bağlı 2 milyondan fazla memur çalışıyor.

Facebook'un Kaliforniya'daki merkezi

New York ve Kaliforniya ile birlikte çok sayıda eyaletten de aşı zorunluluğu açıklamaları geliyor. New York Valisi Andrew Cuamo, Eylül ayından itibaren eyalette koronavirüs vakaları için çalışan tüm sağlık çalışanlarının aşılı olmaları gerektiğini açıkladı. Cuomo, eyalete bağlı çalışan bütün memurlara da 6 Eyül'den itibaren ya aşılı olma ya da düzenli test yapma zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

ABD Gazi İşleri Bakanlığı, Pazartesi günü bakanlık bünyesindeki tüm sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk federal kurum olmuştu.

ABD'de yaklaşık 430 milyon nüfusun ortalama yüzde 49'u şimdiye kadar iki doz aşılandı. Bu, hükümetin hedeflediği oranın gerisinde. Ülkede kullanılan farklı aşılara ve yapılan kapsamlı kampanyalarına rağmen aşı olanların sayısı son dönemlerde azalmaya başladı.

dpa,AFP,Reuters/HS,EC

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